Skrevet av: Mímir Kristjánsson, Stavanger Rødt

Rødts vedtak om å fjerne sluttdatoen for oljeindustrien vekker tydeligvis panikk på høyresiden. I et innlegg i Rogalands Avis blir jeg og Rødt anklaget for å drive med spill for galleriet i oljedebatten av Hilde Karlsen i Stavanger Høyre. Kort oppsummert mener hun at å fjerne sluttdatoen ikke har stor betydning. Dette kommer altså fra det samme partiet som ved hver eneste anledning tidligere har ment at en oljesluttdato ville bety den sikre død både for Stavanger, Rogaland og Norge. De har blåst opp hvor forferdelig dette er for industrien og arbeidsplassene i Rogaland. Når den nå er fjernet var det visst ikke så farlig likevel. Det blir visst feil for Høyre uansett.

Enda mer banalt er det at Karlsen kaster seg over Rødts industripolitikk kort tid etter at regjeringens egen perspektivmelding sier klart og tydelig at 60 prosent av aktiviteten på sokkelen vil forsvinne i løpet av få tiår. Det er greit hvis Karlsen ikke har lest Perspektivmeldingen, det gjør jo ikke de fleste av oss, men akkurat dette tallet burde hun ha fått med seg, hun som er så opptatt av industri. Høyre planlegger altså for å kutte over halvparten av produksjonen på sokkelen, uten at de foretar seg noe som helst annet enn å «heie» fram den samme oljeindustrien som de spår nedenom og hjem. I Rødt tror vi at produksjonsfall bør møtes av aktiv statlig industribygging, ikke tafatte heiarop fra Høyres politikere.

Hvorfor har plutselig Karlsen og Høyre blitt så opptatt av Rødt og vår industripolitikk? Jo, fordi de ser på oss som en trussel. Nå kan oljearbeidere stemme på et parti som alltid står på lag med arbeiderne i arbeidslivskonflikter, uten å stemme for å sette en sluttdato for egen arbeidsplass. Dette er velgere Høyre gjerne vil ha selv, ikke fordi de er noe særlig opptatt av rettigheter i arbeidslivet, men fordi de vil bevare regjeringsmakten. En makt de konsekvent har brukt til å ta fra de med minst og gi til de med mest.

Og jeg har full forståelse for at Karlsen er redd for å miste velgere i dette valget. Regjeringen har ikke gjort noe som helst for å bygge nye næringer de siste åtte årene. Norge er mer, og ikke mindre oljeavhengige i 2021 enn vi var i 2013. Regjeringen har somlet med karbonfangst og lagring, hydrogen, landbasert oppdrett og batterier. Nylig avviste næringsministeren blankt å ta grep for å bygge opp et nytt statlig industrieventyr på Helleland i Dalane, der det er gjort svært lukrative mineralfunn. Den eneste næringen Høyre i regjering har bygget opp, er den sterkt naturfiendtlige vindkraftindustrien. Den har vi knapt fått en eneste arbeidsplass ut av.

Én av fem vurderer nå å stemme Rødt fordi de vet at Norge trenger et politisk vendepunkt. I Rogaland nærmer vi oss dirketemandat. Derfor prøver Karlsen og resten av Høyre forgjeves å stemple oss som industrifiendtlige, når sannheten er den at Rødt er går til valg på en storstilt satsing på industribygging og verdiskapning i hele landet.