Vi må forsvare staten!

Dagens regjering har ikke tillit til staten den selv styrer. Den har ikke tillit til dyktige ansatte den selv er arbeidsgiver for. Hvis den hadde tillit til sitt eget system og sine egne fagfolk, hvorfor skulle den da svekke statlige organer, kutte budsjetter og sette ut tjenester? Jeg er tillitsvalgt i statlig sektor. Jeg har ikke tillit til den regjeringen som styrer oss. Jeg har ikke tillit til ei regjering som systematisk undergraver den staten vi alle er avhengige av må virke. Som må være der, til alles beste, alltid. Jeg vil ha et trygt, solidarisk samfunn. Da trenger vi en sterk stat.

Jeg vil forsvare staten, for vi trenger den til å forsvare oss! Derfor må vi angripe regjeringen, som har gått til angrep på staten, som i snart åtte år har gått løs på fellesskapets forsvarsverk!

Hvordan regjeringen angriper staten? Gjennom årvisse, målløse budsjettkutt som gjør at ansatte ikke får utført sitt samfunnsoppdrag. Gjennom oppsplitting av statlige virksomheter og salg av statlig eiendom. Gjennom åpen eller fordekt privatisering. Gjennom å navigere etter at privat sektor kan løse oppgaver bedre fordi den er privat, ikke offentlig. Gjennom den mistillit til egne institusjoner og arbeidstakere dette viser.

Nå kjemper hele samfunnet en desperat forsvarskamp mot et virus. Skal vi vinne den kampen, og framtidige angrep – enten de kommer fra virusmutanter, terrorister, arbeidslivskriminelle, eller hackere – må vi ha en sterk stat. Vi må ha dyktige, dedikerte ansatte. Vi har ikke råd til å bygge ned samfunnskritiske institusjoner, svekke statlig beredskap – eller kvitte oss med fagfolk.

Pandemien har fått grunnfjellet til selv denne statsfiendtlige regjeringen til å vakle. Den ser at det var feil å svekke Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. At det var uklokt å ikke lytte til advarsler fra beredskapsetatene. Den opplever nå verdien av statens institusjoner og ansatte. Men den avblåser ikke sitt forblindede, ideologiske korstog mot såkalt avbyråkratisering og effektivisering.

Regjeringen har høstet dyrekjøpte erfaringer. Jeg har ingen tro på at den har lært. Derfor må vi alle sørge for at vi får en ny politisk kurs til høsten. Vi arbeidsfolk vet at vi må ha en sterk stat når kriser rammer. Vi er forhåpentligvis snart ute av denne, men nye vil komme. Da må vi ha en annen regjering, som ikke bygger ned offentlig sektor, men styrker den.

Jeg vil ha et trygt, solidarisk samfunn.