Akropolis, Eckhoff eller Maradona?

Skrevet av: Olav T. Laake, kommunerepresentant i Stavanger (Ap)

Navnespørsmål er alltid interessante, i større eller mindre grad. Når et lite barn skal døpes klarer vel foreldrene å løse navnespørsmålet på fredelig vis, og de finner nok en begrunnelse som også slekta kan godta. Men hva med navn der hvor folk – kanskje – føler at de har et spesielt forhold til det? I Stavanger har vi fått noen slike i den seinere tid.

Da den nye idrettsbanen på Vardeneset ble innviet, var det innflytelsesrike politikere som var raskt ute med forslag om at banen skulle oppkalles etter den verdenskjente fotballspilleren, argentineren Diego Maradona, som døde nylig. Interessant, men hva så? Har vi ikke nasjonale eller lokale fotballspillere som kan minnes ved en slik navnedåp? Hvorfor ikke Ronaldo eller Messi, Wayne Rooney eller George Best, eller kanskje Beckenbauer? Eller har vi ganske ikke et godt nok system med navnsetting for kjente og aktede personer?

Det har for eksempel i lang tid – altfor lang tid – ligget forslag om at tidligere ordfører Leif Larsen måtte få ei gate eller en plass oppkalt etter seg. Det samme gjelder tidligere fylkesmann og finansrådmann Konrad B. Knutsen. Vi som har vært med i lokalpolitikken i mange år vet at den innsatsen som de begge gjorde for å få etablert Stavanger som Norges olje- og energihovedstad står fullt ut på linje med Rettedals innsats!

Fra et helt annet felt vet vi at navnespørsmål kan være kompliserte. Det siste skudd på stammen er diskusjonen om det sentrale området som trygt kan kalles Stavanger indrefilet. Jeg mener det området hvor vi har Museum Stavanger (MUST), Turn­foreningens gamle bygg, Roga­land Teater, og området hvor deler av det gamle sykehusbygget ligger (med kontorer for Rogaland fylkeskommune). Arkitekt Eckhoff tegnet flere av bygningene og dermed satte sterke spor etter – og derfor virker sterke krefter for at området bør gis navnet Eckhoffhøyden. Andre, blant andre kommunedirektøren i Stavanger vil kalle det Akropolishøyden. Hvorfor det? Akropolis er jo unorsk? Men det kan argumenteres med at Akropolis i sentrum av det gamle Aten var det stedet der de fineste og mest respekterte templene ble bygget, slike som for eksempel Partenon. Her var altså de bygningene som symboliserte vestlig kultur.

Hvorfor da ikke knytte navnet til det stedet der vi vil vise Stavangers kultur på sitt beste og mest synlige? Her skal vi ha våre kulturelle høyborger slik som MUST (museet) og Rogaland Teater, kanskje også et Idrettens Hus. Ønsker vi virkelig at Stavanger mest skal huskes for oljekontorer og andre kontorskyskrapere som med god grunn gir Stavanger et Mini-Manhattan-preg?

Ikke la noen forståsegpåere skremme oss fra å løfte blikket men vise et Stavanger slik vi, innbyggerne, vil ha det.

Vi vil helst kunne si: eg e’ fra Stavanger, va de någe?

For at det hele ikke skal koke bort i diskusjoner i byråkratiet eller i politisk krangling, foreslår jeg at det blir nedsatt et lite utvalg, helst ikke mer enn fem, som legger fram et gjennomarbeidet forslag.