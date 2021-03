Partiet Sentrum – Nok en døgnflue?

Skrevet av: Salim Øndes, 2. Nestleder, Sentrum Rogaland

Mandag kunne vi lese sjefredaktør for Rogalands Avis, Bjørn G. Sæbø, slå fast at partiet Sentrum vil bli nok en politisk døgnflue. Slike analyser er ikke noe nytt, alt annet hadde faktisk vært overraskende. De fleste nye partier blir nemlig møtt med lite entusiasme og levnet få sjanser hos dem som mener de vet mye om politikk.

Jeg skal innrømme at de ofte får rett. Men ikke alltid. Og jeg savner en dypere analyse for spådommene. Sæbø og andre såkalte eksperter bruker nemlig lite tid på å kommentere at det politiske landskapet i Norge sjelden har vært så uoversiktlig som i dag, og at folks tillit til de etablerte partiene samlet sett og over tid har vært synkende. Kanskje kan nettopp derfor et nytt og friskt innslag som Sentrum overraske både såkalte eksperter og folk flest framover?

Valgstatistikk forteller oss at stadig flere velgere er på vandring. Foran det siste valget opererte valgekspertene med et tall på mellom 500.000 og 1 million usikre velgere.

Et rykende ferskt partibarometer for Rogaland, gjennomført av Respons Analyse for Høyre og med svært gode tall for partiet, bekrefter dette. Kanskje er det fordi det bekymrer de etablerte partiene at det ikke kommenteres? Tallmaterialet viser at flere enn 1 av 5 velgere i undersøkelsen er usikre på hvilket parti de skal stemme på til høsten. 2 % ville ikke oppgi partipreferanse. Usikkerheten er aller størst hos de yngste. Totalt er 55 % av de usikre under 45 år, 32 % under 30 år.

Velgeroppslutningen over tid viser at både de typiske høyre- og venstrepartiene samlet sett har sviktende oppslutning, mens flere velgere enn noen gang siden årtusenskiftet velger et parti i sentrum. Samtidig har det skjedd store interne rokeringer i sentrumslandskapet.

Mens KrF og V det siste tiåret har bundet seg opp i allianse med høyrepartiene, har Sp blitt «nødhavn» for både typiske sentrumsvelgere som ikke ønsker en høyredominert politikk, og for mange moderate Ap- og Høyre-velgere. Samtidig har mange av disse problemer med for eksempel Sps innvandrings- og klimapolitikk og føler seg lite bekvem med populistiske trekk ved partiets utvikling.

Jeg erfarer at mange, slik som jeg, lar oss trigge av Sentrums tydelige kamp mot utenforskap, et sterkt engasjement for modig og bærekraftig klimapolitikk og en rausere og mer human innvandringspolitikk enn det vi ser hos de såkalte styringspartiene i dag. I løpet av de åtte ukene etter at partiet ble registrert, har vi over hele landet møtt overraskende mye tro og begeistring for et tydelig blokkuavhengig parti i sentrum uten altfor sterke tradisjonelle ideologiske bindinger.

Til å lede Sentrum i Rogaland er det nylig valgt et relativt ungt fylkesstyre med både med folk med bakgrunn fra flere partier (Ap, KrF, SV og V) og politisk bevisste «nykommere» uten partipolitisk erfaring. Tilsvarende mangfold vil også avspeiles når partiets første stortingsliste er klar om to uker. Det mest løfterike er tilskuddet av yngre medlemmer og sympatisører som for første gang i sitt liv opplever motivasjon for å engasjere seg i partipolitikk.

Jeg tilhører en generasjon hvor stadig flere spør etter et mer helhetlig syn på bærekraft og mangfold enn det vi erfarer hos de veletablerte partiene. Vi ønsker sterkere vektlegging av ulike samfunnsperspektiver som kan gi oss en mer sosial, miljømessig og økonomisk bærekraftig utvikling. Vi ser behov for å revitalisere bærekraftsbegrepet og skape et mangfold som inkluderer og motvirker utenforskap som følge av forskjeller i kunnskap, demografi, tro/livssyn og livssituasjon.

Det er dette jeg og stadig flere opplever at Sentrum gir oss nye, bedre og mer konkrete svar på. Det er derfor jeg har engasjert meg for å bidra til at partiet ikke bare blir nok en døgnflue, men et parti å regne med i norsk politikk framover.

Det kan ta tid. Men jeg tror det nye partiet vil komme til å overraske de fleste.