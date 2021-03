Av: Kristoffer Sivertsen, kommunestyrerepresentant Stavanger Frp

Regjeringens nasjonale smitteverntiltak påfører utelivsbransjen store vanskeligheter og tap. Her ser vi for alvor konsekvensen av hvordan en one-size-fits-all-politikk rammer lokale jobber og bedrifter selv i områder med lite smittetrykk.

Det er kanskje ikke så farlig tenker noen. Utelivsbransjen er vel bare kjekt å ha? Det er vel bare voksne mennesker som drikker øl og vin på pub som rammes. Det er vel ikke så viktig? Feil. Utelivsbransjen er viktig av mange grunner som gjør at den bør prioriteres og i det minste kompenseres tilstrekkelig.

Det viktigste er at det er ekte jobber som betyr noe. Flere jobber hele sin yrkesaktive karriere i utelivsbransjen og det er fedre og mødre som tjener penger for å få sin families hverdag til å gå rundt nettopp ved å servere den ølen eller det glasset med vin som ikke var så viktig. Det er unge som betaler husleien sin med lønnen de får fra å servere det glasset. Det glasset som ikke var så viktig.

Fortsatt ikke så viktig? Skatten som betales fra bedrifter og ansatte i utelivsbransjen bidrar til at vi kan ha gode skoler, sykehjem og idrettstilbud til barn. Det er vel gjerne ikke så viktig siden det bare er snakk om å ta seg et glass. I tillegg er det å komme seg ut å ta en øl sammen med venner viktig for den psykiske helsen – virkningen av nærmest utelukkende å sitte hjemme kommer antakelig til å prege den psykiske helsen til flere i tiden framover.

Det er flere gode grunner til å støtte utelivsbransjen og det er også derfor Frp støtter den. Det skal vi fortsette å gjøre. Utelivsbransjen er ikke bare kjekt å ha!