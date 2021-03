Døgnfluen Sentrum

Partiet med det vidløftige navnet Sentrum brukte helgen til å etablere fylkeslag i Rogaland. Mens partier fødes og splittes i et høyt tempo i Danmark, sørger Norges dobbelt så høye (4 prosent mot danskenes 2) sperregrense for mer stabilitet. Nyetableringer havarerer som regel. I bakkant av folkeavstemningen om EF-medlemskap i 1972 ble Venstre splittet med Det liberale folkeparti som greide å få én stortingsrepresentant i sin levetid, mens Pensjonistpartiet aldri har fått mer enn 0,9 prosent nasjonalt. Kystpartiet hadde en viss suksess med 1,7 prosent av stemmene nasjonalt og mediefenomenet Steinar Bastesen som stortingsrepresentant i to perioder. Siden Frp ble etablert på begynnelsen av 1970-tallet er det bare Miljøpartiet De Grønne (MDG) som er blitt et parti å regne med.

Det er minimale muligheter for at Sentrum blir noe annet enn nok en døgnflue. Et parti trenger gode saker og profilerte personer til å uttrykke dem, og selv om Sentrum har appellerende politikere i Geir Lippestad og Gro Skartveit og velmenende politikk, er det enda flere grunner til at partiets liv blir kortvarig. I sin tid fylte Frp et tomrom til høyre for Høyre i et Norge som var gjennomregulert på 1970-tallet. Behovet for et parti for velgere som var lei av skatter, avgifter og dyr bensin var åpenbart til stede. MDG kom inn i et landskap der både SV og Venstre ynder å framstille seg som miljøpartier, men Une Bastholms parti vinner spesielt blant de unge, urbane ved å være mer kompromissløse.

Sentrum ble etablert som en reaksjon på KrF-dramaet i 2018, da partiet tvang seg selv til å velge rød eller blå side. KrFs kritisk lave oppslutning på 3,2 prosent i gjennomsnittsmålingene for februar, understreker partiets krise, men er vreden over at KrF gikk til høyre fremdeles sterk nok til å trekke velgere til Sentrum - som etter alle praktiske formål er en litt rødere KrF-versjon? Det skal nok mer til enn noen tidligere ordførere fra Rennesøy og Finnøy og en politikk noen knepp i retning Ap for å trekke velgere i det gamle KrF-fylket Rogaland.