Skrevet av: Pål Mitsem, Randaberg

Det kan bli strid om Mediebyen Stavanger, leser jeg. Posisjonen er ikke nødvendigvis enig med dem som er ute av posisjon om at Nytorget er stedet!

For meg betyr det ingenting hvor Mediebyen plasseres.

Det som betyr noe for meg, som redaktørsønn og journalist i studietiden, er gode aviser som følger med på det som skjer.

Jeg tror Stavanger er den eneste by av betydning i Norge som ikke har en avis som trykkes i byen. Både Aftenbladet og Rogalands Avis trykkes i Bergen, og har derfor bare gammelt nytt fra før fristen for nytt stoff utløper på ettermiddagen. Vil man lese om en fotballkamp mellom Brann og Viking, må man kjøpe Bergens Tidende dagen etter eller vente til reportasjen kommer to dager etter i Aftenbladet.

Hvis man får et mediehus i Stavanger, kan man plassere det hvor som helst for meg. Det som er viktig for meg (og sikkert de fleste andre), er at avisene trykkes i Stavanger, og inneholder stoff fra hele dagen før.