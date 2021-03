Gaveforsterknings-ordningen styrker lokale kultur- institusjoner

Skrevet av: Kjartan Alexander Lunde, gruppeleder for Rogaland Venstre, og Unni Fuglestad, medlem av regional-, kultur- og næringsutvalget

I slutten av januar ble det klart at Museum Stavanger, Jærmuseet, Dalane Folkemuseum, Rogaland Teater og flere andre kunst- og kulturinstitusjoner i vår region får tilført flere millioner kroner i gaveforsterkningsmidler for det siste året. Det skjer etter at den blågrønne regjeringen har styrket ordningen.

Det er en stor og økende interesse fra kunst- og kulturaktører etter å skaffe private givere og å søke om gaveforsterkning av gavebeløpet. Mange kunst- og kulturinstitusjoner får nå styrket sine prosjekter på grunn av at norske privatpersoner og bedrifter får en ny type giverglede.

Hele 20 institusjoner får støtte i Rogaland. Blant disse er Jærmuseet med hele 1,4 millioner kroner, Rogaland Teater får 542’500 kroner og Museum Stavanger får 870’789 i gaveforsterkning for 2020.

Gaveforsterkningsordningen ble skrotet av den rødgrønne regjeringen, men ble heldigvis gjeninnført med ny regjering i 2014 etter initiativ fra Venstre. Først gjaldt den kun museer, men i 2016 ble ordningen utvidet til også å gjelde gaver til musikk-, litteratur- og scenekunstfeltet, visuell kunst og kulturbygg.

Kulturlivet i Norge trenger både det private og det offentlige. Gaveforsterkningsordningen er en ordning Venstre heier på ettersom den bidrar til å øke giverlysten og kultursatsingen fra de private.