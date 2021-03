Ap styrker klimasatsingen med å redde mat

Skrevet av: Benedicte Solaas, Arbeiderpartiets representant i utvalg for miljø og utbygging, og Maiken Ree, Arbeiderpartiets representant i utvalg for miljø og utbygging

Hvis matsvinn var et land, ville det vært det verdens tredje største forurenser. Derfor vil Arbeiderpartiet styrke bevilgningen til reduksjon av matsvinn i Rogaland.

Å jobbe for en reduksjon av matsvinn er et kinderegg. For det første reddes spiselig mat. Det sparer samfunnet for penger. I tillegg bidrar det til å redusere klimagassutslippene. Arbeiderpartiet i Stavanger har derfor satt matsvinn på dagsorden og foreslo nylig sammen med samarbeidspartiene å øke bevilgningen til Matsentralen i Rogaland.

Ifølge FN kastes en tredjedel av all maten som blir produsert. I Norge kastes det over 400.000 tonn mat årlig. Det koster oss 22 milliarder kroner i året. Og fører til CO2-utslipp tilsvarende nesten en fjerdedel av personbiltransporten i Norge.

FN har beregnet at verdens matproduksjon må øke med 60 prosent for å holde tritt med befolkningsøkningen fram til 2050. Hva om vi kunne tatt tak i problematikken med all maten som kastes før vi begynner å produsere enda mer?

Arbeiderpartiet, sammen med samarbeidspartiene i Stavanger, tar små skritt for å gjøre vår del av jobben. Vi er stolte av å bo i matfylket Rogaland. Men da må vi også kunne være stolte av at maten havner på bordet og ikke i søpla. Derfor foreslo vi i januar å øke støtten til Matsentralen i Rogaland fra 150.000 til 500.000 kroner for perioden 2021.

I fjor reddet Matsentralen i Rogaland over 500 tonn mat. Dette er mat som ikke er god nok til å selges i butikkene, men som det overhodet ikke er noe i veien med. Matsentralen fungerer som et sikkerhetsnett som redder overskuddsmat. De fordeler maten til ulike organisasjoner som igjen sørger for at maten blir spist. Dette kan for eksempel være Kirkens Bymisjon som gjennom hele året serverer varme måltider til mennesker som trenger det.

I tillegg til å redusere matsvinn ønsker Matsentralen i Rogaland å tilby arbeidstrening som en del av sitt prosjekt. Det kan gi muligheten til å bli en del av et arbeidsliv for de som av mange grunner har falt utenfor. Å bli en del av fellesskapet.

For Arbeiderpartiet handler saken om å føre en politikk som er med på å styrke fellesskapet. Som tar vare på ressursene våre samtidig som vi reduserer utslipp. Vi kan alle gjøre en forskjell innen reduksjon av matsvinn, og Arbeiderpartiet vil jobbe for at Rogaland går foran som et matfylke hvor minst mulig går til spille.