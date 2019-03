Av Øyvind Larsen, Ålgård

De siste dagene har tusener av skole-elever over hele landet vist at de er bekymret for klimaet, og de vil bekrefte at klodens klima er i ferd med å bli ødelagt av menneskenes påvirkning gjennom særlig de siste 100 år ved å forbrenne fossilt brensel. Dette gjør selvsagt disse ungdommene fordi media har fortalt, og fortsetter å fortelle en ufullstendig klima-historie.

Dette ungdoms-initiativet bør vi alle sette stor pris på og vi må støtte ungdommen.

MEN - ungdommenes reaksjoner skyldes som nevnt medias ensidige fortellinger om klimaulykker rundt på kloden og enkelte partiers forenklinger av saken. Denne media-informasjonen har nå i lange tider vært fokusert på først og fremst å redusere folks mulighet til å transportere seg selv med personbil. I både media og skole bør ungdommen få et mer fullstendig bilde av situasjonen på kloden, der nordmenn og kvinner utgjør 0,07% av verdens befolkning.

I Norge blir moderne personbiler renere og renere med tanke på eksos-utslipp, men på tross av dette er det her i landet helst bare hindringer av personbil-bruk som er i fokus for å redde klodens klima. Ellers nevnes kullfyrte kraftverk i Europa blant verstingene. De verste forurenserne nevnes omtrent ikke i det hele tatt.

For ca. 50 år siden ble transport her i landet av både personer og gods i mye større grad utført av buss, tog og båt. I begynnelsen av 70-tallet vedtok et samlet enig Storting at gods transportert over lengre avstander fra da av skulle prioriteres overført til jernbane og båt, ettersom langtransport med lastebil hadde øket uforholdsmessig mye, og faktisk i tillegg utkonkurrert både jernbane og båt.

Etter dette har det stikk motsatte av Stortingets vedtak skjedd. Pr. idag kjører daglig flere tusen svære og til dels farlige semi-trailere og andre typer vogntog mellom de største byene, og disse forurenser sjølsagt betydelig. Med sine svære diesel-motorer langt over 500 hk som sviver mange timer pr. døgn, er dette en viktigere framtidig eksos-forurensning å stoppe enn blant annet el-biler, hybridbiler og både bensinmotorer og dieselmotorer på personbiler som får renere og renere eksos.

Globalt finnes ca. 18000 svære jetfly hver eneste dag i luften med sine svære jetmotorer der en Boeing 747 bruker opp det meste av sin drivstofftank på nærmere 100.000 liter på hver langtur. Disse flyene frakter unødvendig blant annet de rikeste på kloden som skal feriere i behageligere klima enn de bor i.

Med Norges enorme økonomiske kapital kan vi på et par ti-år bygge ut en moderne elektrisk drevet jernbane i HELE Norge til Kirkenes. Vi kan plassere fornuftig gods-terminaler ved de største byene og tett-sentraene, og dermed både stimulere til ny-etableringer og dermed arbeidsplasser, redusere transport- og logistikk kostnader og dermed bedret konkurranse-evne, og samtidig bidra til betydelig mindre norsk klima-utslipp. De aller fleste politiske partiene har i sine valgprogram et overordnet mål å øke bruk av kollektivtransport av personer. Kanskje det en god idé å tenke kollektivtransport av gods i enda større grad?

I tillegg kan vi og bør vi utnytte vår reine og billige vannkraft først og fremst I NORGE og stoppe sløsingen med billigsalg av strøm via for mange utenlands-kabler. Ungdommen har hengt seg på påstandene om at norsk olje- og gassproduksjon må stoppes omtrent omgående, og ingen leting må skje videre. Klodens bruk av fossilt drivstoff er umulig å stoppe omgående, men reduksjoner kan skje. Den norske gassen og også oljen forurenser mindre enn kull og olje fra andre verdensdeler. Derfor vil en stopp i norsk olje- og gassproduksjon virke stikk mot sin hensikt.

Det nærmer seg valg. Finnes et eller flere politiske partier som er enige i disse idéene og påstandene mine?

Kanskje en idè å tenke kollektivtransport av gods?