De vant sitt tredje strake NM-gull

Der A-laget til Stavanger Oilers i år feilet har kvinnene levert varene nok en gang.

Laget, som også ble seriemestere, sikret seg søndag også NM-tittelen i Trondheim under sluttspillshelgen.

De sikret sitt tredje gull på rad ved å beseire Vålerenga med 3–0 i finalen søndag. Line Berntsen, Une Strandborg og Malin Kristensen scoret målene for Stavanger.

I semifinalen lørdag ble for øvrig Wing slått 8–1.

Kvinnelaget til Stavanger Hockey mistet før sesongen tre av de beste spillerne til studier og spill i utlandet. Det var usikkerhet om hegemoniet ville fortsette i Stavanger, men nå har klubben innfridd dobbelt.

– Stavanger Hockey har tatt jentehockey på alvor, og gjennom resultatene denne sesongen viser man hva man kan utrette med hard jobbing over tid. At vårt lag i 1. divisjon også blir seriemestere og nummer to i helgens pokalturnering, viser at det fortsatt jobbes godt med talentutvikling i klubben. Forhåpentlig er det flere klubber som tar opp hansken framover og gir hockeyjentene den oppmerksomheten de fortjener, sier daglig leder Vidar Are-Ekstrøm til RA.