De norske hockeygutta ble finsk sisu

Norge overrasket de finske hockeystjernene og tok ledelsen i fredagens OL-kamp. Så snudde 18-åringen Eeli Tolvanen oppgjøret, som endte med norsk 1-5-tap.

De norske spillerne var advart før kampen: Tolvanen gjorde fire poeng (ett mål, tre assist) i åpningskampen mot Tyskland. Men han lot seg dessverre ikke stoppe på isen i Gangneung.

Med to frekke scoringer ble junioren kampens store spiller og den mest åpenbare forskjellen på lagene.

Solberg i heiagjengen

Statsminister Erna Solberg (H) og idrettspresident Tom Tvedt var blant tilskuerne som fikk se Norge komme raskt ut av startblokkene og gjøre 1-0 i overtall etter seks minutter.

Etter at Tommy Kristiansen hadde satt et skuddforsøk på keeper Mikko Koskinen, var Patrick Thoresen våken og fikk hamret pucken inn etter litt «klabb og babb» rundt Finland-målet.

Norge fikk med andre ord en helt annen åpning enn i første OL-kamp mot Sverige, der laget kom under 0-2 i første periode. Fredag var spillerne påskrudd fra start, og de skapte også muligheter til å ta ledelsen med to mål mot finnene.

Tolvanen-dobbel

Det skulle imidlertid ikke gå slik. Norge pådro seg noen utvisninger utover i perioden, og i det tredje undertallet røk nullen for keeper Lars Haugen. Tolvanen fikk skyte fra kanten, og pucken gikk mellom beina på Norges målvakt i det 17. minuttet.

Fem minutter inn i annen periode fikk Tolvanen sjansen igjen etter litt slurvete norsk spill. Den 18-årige KHL-spilleren (Jokerit) fikk gå alene mot Haugen, rundet keeperen og satte pucken iskaldt mellom beina hans for annen gang.

Tre minutter senere fikk Norge en annullert scoring for annen kamp på rad etter at Mathis Olimb hadde satt pucken i mål. Videoreprisen viste at pucken hadde vært i nettet over pleksiglasset bak Finlands mål, og dermed underkjente dommerne målet.

Tøft for Haugen

Flere store sjanser klarte ikke de norske spillerne å skape etter Finlands ledermål i midtperioden, og over i tredje periode la finnene inn et ekstra gir og tok over kampen.

Det holdt på å gå galt allerede etter få sekunder da Jarno Koskiranta snappet pucken og fikk skyte alene med Haugen, men Norges sisteskanse ordnet opp.

Tre minutter ut i perioden ble det derimot finsk nettsus igjen. Veli-Matti Savinainen scoret på pasning fra Koskiranta, og Norge fikk et svært vanskelig utgangspunkt for resten av perioden.

Ingen VM-reprise

I fjor maktet Norge å stjele et overraskende poeng mot hockeynasjonen Finland i VM, men i OL-kampen i Sør-Korea ble det ikke like greit.

Finnene punkterte kampen i overtall tolv minutter før slutt etter at Mats Rosseli Olsen hadde fått en tominutter for slashing. Den tidligere NHL-backen Sami Lepistö var mannen bak 4-1-målet.

Norge var nær en redusering mot slutten da et Stefan Espeland-skudd gikk via Mathis Olimb og i tverrliggeren. Men det var Finland som fikk juble for nettsus en siste gang ved Sakari Manninen.

For Norges del handler det neste døgnet om å hvile og forberede seg til siste gruppe kamp mot Tyskland, som spilles søndag. En seier der kan bli viktig for å skaffe seg overkommelig motstand i omspillet om kvartfinale.

