Rogalandsavis

Av Terje Hetland, fylkesleder i Rogaland Unge Høyre

Norske elever kan slite både psykisk og fysisk. Det handler om generasjon prestasjon. Alle politikere jobber for at elevene skal ha det bra. Alle politikerne er opptatt av at elevene skal ivaretas og at skolen skal være en god arena. Det er likevel en ting som skiller politikerne og partiene og det er satsingen og retningen de velger.

Hun jeg kjenner er 18 år og har opplevd det som ikke er et fungerende helsevesen. Jeg mener at det er viktig å sette søkelys på de tingene som ikke fungerer. For hvis ingen forteller om erfaringene sine med helsevesenet så blir det aldri så bra så det kan bli om vi er ærlige om tingene som folk har opplevd. Det er viktig å ta opp slike ting fordi mange opplever svikt i helsevesenet enn de vi hører om. Nå skal dere få høre en historie og en opplevelse med det norske helsevesenet.

For henne begynte det i 7. klasse på barneskolen. Mye tydet på at noe var galt og det eneste legene fant var bronkitt i lungene. Hun hadde vokst opp med utallige ørebetennelser og lignende så det å ble satt på enda en antibiotikakur var ikke noe spesielt. Forskjellen var at denne gangen var det mye verre.

På ungdomsskolen ble helsen hennes bare verre og verre. Hun gikk til forskjellige leger, som alle tok blodprøver av henne, men sa at det ikke var noe å bekymre seg for. Legene gjorde jo akkurat det de skulle, men ikke noe mer enn det. Det er likevel slik at det noen ganger så må man gjøre litt mer enn bare de vanlige prosedyrene.

Hvis en 16-åring som alltid har vært godt trent og drevet med idrett blir sliten av å gå hjem fra skolen, blir andpusten av å gå opp trappen, kaldsvetter og sover mellom 16 og 18 timer i døgnet er det noe alvorlig. Hun ble lært opp til å late som at hun hadde det bra og var frisk og god. Alt det handlet om var at hun var lat og måtte skjerpe meg. Det var svarene fra alle de titalls legene hun gikk til gjennom smerten hun opplevde.

Hun opplevde en person som trodde henne til slutt, og det var helsesøster. Hvis ikke helsesøster hadde vært tilstede den dagen hun ikke orket mer hadde hun ikke vært tilstede nå. Veldig mange vet ikke hvor viktig helsesøster er, fordi de ikke har benyttet seg av tilbudet selv. Hun ringte til hvem hun nå enn ringte til som kom og hentet henne, og la henne rett inn på sykehuset.

Når det først smalt i livet hennes så stilte helsevesenet og hele det fantastiske apparatet opp. Likevel så må tiltakene gjøres før det smeller og ikke etterpå. Helsesøster var redningen.

For mange så er helsesøster bare en tjeneste de vet om på skolen eller en dør som ikke alltid er åpen om man trenger det. Likevel så kan helsesøster være med å redde liv om det virkelig er nødvendig og hjelpe så utrolig mange i hverdagen! Helsesøster er hverdagshelten, den ukjente som aldri får nok oppmerksomhet, men som redder og som er der for så utrolig mange.