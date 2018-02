Danso scoret igjen i ny Ulf-seier

Rogalandsavis

Sandnes Ulf skulle egentlig møtt Jerv i Lyngdal for sin treningskamp fredag, men kampen ble flyttet til Eigers hjemmebane. På Eigerøy sikret Sandnes Ulf seg sin tredje strake seier i sesongoppkjøringen, etter å ha snudd kampen mot Jerv som tok en tidlig ledelse.

Ulrik Berglann sørget for Jervs ledermål etter bare seks minutter, og laget fra Grimstad kunne fort scoret flere mål i denne kampen. Begge lagene var bedre offensivt enn defensivt, og en mann som visste å utnytte seg av det var den tidligere Jerv-spilleren Erixon Danso.

Nederlenderen har vært et veldig friskt pust i sesongoppkjøringen til nå, og var de lyseblås beste i forrige kamp mot Bryne. I dagens kamp hadde han også flere gode raid, slik som det som straffet gamle lagkamerater og sørget for utligning.

De siste 45 minuttene ble preget av flere utskiftninger på begge lagene, som jaktet et ledermål og seiersmål. Det var det til slutt Sandnes Ulf som skulle få, da midtstopper Jasmin Bogdanovic avgjorde seks minutter før full tid.

– Vi kunne lett ha tapt, for Jerv skapte mange åpne sjanser. På en annen side er det sterkt at vi henter oss inn og kommer tilbake etter at de overkjørte oss det første kvarteret, sa Sandnes Ulf-trener Bengt Sæternes til Aftenbladet etter kampslutt.

