Dale om Rogfast: – Vi legger fortsatt til grunn at prosjektet skal realiseres

Fredag ettermiddag ble det kjent at Statens vegvesen avlyser konkurransen om Kvitsøy-kontrakten i Rogfast-prosjektet.

Avlysningen skjer etter at det i juli ble klart at Vegvesenet bare hadde én kvalifisert tilbyder etter konkurransen om Kvitsøy-kontrakten. Den tilbudte prisen lå på omtrent 1 milliard kroner over anslaget.

At Vegvesenet ikke ønsker å gå videre med kontrakten har fått politikere til å reagere. Påtroppende fylkesordfører i Rogaland, Marianne Chesak (Ap), krever full gjennomgang av Rogfast, uttalte hun til RA fredag.

– Hva har statsråden visst?

– Jeg tenker at det nå blir viktig å etterlyse svar på hva som har skjedd. Hvordan ble prosjektet så mye dyrere? Hvem har ikke hatt kontroll og hva har statsråden visst? Kommer anslaget like ut av det blå for ham som for Statens vegvesen? sa Chesak til RA.



Hun vil ikke ta til orde for å skrote prosjektet og fastholder at Rogfast er viktig for næringslivet og innbyggerne, men mener usikkerheten rundt kostnaden er uheldig.

RA har sendt uttalelsene hennes til samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp), som i en skriftlig uttalelse til RA lørdag formiddag sier at regjeringen tar Vegvesenets beslutning om å avlyse kontrakten til orientering.



– Det er byggherren som må gjøre vurderinger av dette, sier han, og legger videre til:

– Regjeringen legger til grunn at Statens vegvesenet arbeider med kontraktsstrategien, og ser på løsninger som gjør at vi får realisert Rogfast innen fastsatte rammer.

Skal gjennomføres

Dale framholder at regjeringen fortsatt legger til grunn at prosjektet skal realiseres.

– Nå jobber Statens vegvesen videre med realisering. Det er et viktig arbeid, som vi naturligvis også følger tett for å sikre oss gjennomføring i tråd med vedtatt nasjonal transportplan, sier han.



Kvitsøy-kontrakten er et prosjekt med store tekniske utfordringer, ifølge Vegvesenet. Rogfast skal ha en 26,7 kilometer lang undersjøisk tunnel, som blir verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel. Kvitsøy-kontrakten omfatter en tredel av denne, samt fem kilometer ettløpstunnel opp til Kvitsøy.

Anslått kostnad på 16,8 milliarder

Når Rogfast er på plass vil reisetiden mellom Stavanger og Bergen bli redusert med om lag 40 minutter. Det vil samtidig legge til rette for et utvidet bo- og arbeidsmarked i regionen, noe som styrker viktige næringsklynger. Prosjektet er anslått å koste rundt 16,8 milliarder kroner, ifølge Statens vegvesen.

Statens andel er økt betydelig fra opprinnelig forslag på ca. 2,5 milliarder kroner, og innebærer nå statlig finansiering på totalt ca. 5,1 milliarder kroner. 1,6 milliarder kroner av disse kommer fra regjeringens ordning for å redusere bompengenivået.

I tillegg legger regjeringen opp til at staten skal stille opp med inntil 1,3 milliarder ytterligere dersom det er kostnadsoverskridelser, for å unnta bilistene for økte bomtakster, heter det på Vegvesenets nettsider.

I den nye politiske plattformen til flertallspartiene i Rogaland fylkeskommune heter det at partiene «forventer at staten garanterer for lån og investeringer tilknyttet Rogfast og andre statlige veiprosjekter».