Da korona kom til Tastarustå

Fredag hadde skolesjef Jørn Pedersen og Stavanger kommune et møte med Tastarustå skole for å oppsummere erfaringene fra koronatiden så langt. Det opplyser Stavanger kommune til RA.

Ungdomsskolen Tastarustå er blant skolene i Stavanger som har blitt satt på prøve denne høsten, med flere smittetilfeller blant elever og ansatte i november.

Rektor Heidi T. Høiland Arnesens gjorde det klart overfor Stavanger kommune at det viktigste rådet hun hadde var å få ut tydelig informasjon så fort som mulig til alle involverte parter.

– Da telefonen fra smittevernkontoret kom, gjaldt det å finne ut hvor på skolen den smittede eleven hadde vært, og deretter fortest mulig sende ut informasjon til elever, foreldre og ansatte på skolen og legge ut informasjon på hjemmesiden, forteller rektor Heidi T. Høiland Arnesen til Stavanger kommune.

Til og med fredag 20. november hadde hele 10. trinnet og enkelte andre nærkontakter blant elevene hjemmeskole for å slå ned utbruddet.

– Viktig med trygge omgivelser

Etter å ha fått overblikk over situasjonen, handlet det om å skape trygghet på skolen.

– Det kan være vanskelig for barn og unge å gjøre alt riktig til enhver tid. I det ene øyeblikket er de redde for å smitte besteforeldre, i det neste glemmer de seg ut og er for tett på venner som er i kohorten – og blir fortvilet når de plutselig innser alvoret i situasjonen. Da er nødvendig med trygge omgivelser på skolen som kan gi støtte og hindre engstelse, sier hun.

Rektor har selv gått fra klasse til klasse og snakket med elevene om viktigheten av å fortsette dugnaden.

– De er vant med at alvorlige hendelser er noe som inntreffer på andre siden av jordkloden. Nå skjer det her hos oss, på Tastarustå. For å unngå at elevene går «korona-trøtte» og fortsetter å vaske hendene, holde avstand og være hjemme når de er syke, tror jeg det kan være lurt at budskapet kommer fra noen som de ikke kjenner like godt som lærerne som de møter hver dag, sier Høiland Arnesen til Stavanger kommune.

Loddebolt i sekken

Lærer Kirsti Raustein setter pris på å kunne ha tilnærmet normal undervisning i klasserommet, men legger ikke skjul på at skolehverdagen fortsatt krever en ekstra innsats.

– Perioden i vår med hjemmeskole var utfordrende, mest fordi jeg ikke hadde samme mulighet til å se den enkelte elev. Dagens klasseromsundervisning krever tilpassede løsninger, men det er først og fremst de praktiske fagene som krevende. Det er for eksempel ikke bare å sende med elevene en loddebolt hjem når de skal ha teknologi som valgfag hjemmefra, sier Raustein.

– For elevene sin del, vet vi at de synes det er sårt at de ikke kan være med venner i andre klasser i skoletiden, legger hun til, under møtet med kommunen.

Lunsj med elevene

Mye av den uformelle kontakten med kolleger er satt på vent.

– Med dagens tiltak må vi spise lunsj med elevene i klasserommet i storefri, og får dermed ikke tid til å møte kolleger på lærerrommet. Dermed blir det lite kontakt med de andre i personalet, forklarer Raustein.

Tastarustå skole har til vanlig mye oppmerksom på relasjonsarbeid mellom elevene. Skolen har et stort fellesområde med mediatek som normalt brukes til matpauser, samlinger, forestillinger og andre tiltak som skal gi et sosialt påfyll til skolen som helhet. Det blir det lite av nå.

– Samtidig er vi heldige som har et bygg der de fleste klasserommene har utgang direkte til skolegården. Dermed slipper vi å bruke mye energi på å unngå trengsel og blanding av kohorter. Vi har lagt til rette for ballspill i skolegården. Vi vet at elevene setter pris på å være mer ute enn vanlig, og mange sier at de har blitt bedre kjent innad i klassene, sier Høiland Arnesen.

– Stolt av skolene

Skolesjef Jørn Pedersen er stolt av måten skolene har håndtert hjemmeskole og smitteutbrudd.

– Siden i vår har jeg sett mange eksempler på at Stavangerskolen består av godt forberedte organisasjoner med svært dyktige ansatte. De som jobber på skole og SFO har strukket seg langt for at vi skal kunne holde skolene åpne. Personalet ved skolene vist en profesjonalitet som har forenklet jobben til smittesporerne, understreker han.

– Smittesituasjonen akkurat nå viser at tiltakene i skolen fungerer, og at vi klarer å slå ned utbruddene. Men det innebærer at klassen blir det viktige fellesskapet, både for personalet og elevene. For de ansatte blir det dessverre få sjanser til å ta en kaffekopp med en kolleger, eller en liten pust i bakken. Jeg tror at det er viktig å anerkjenne at dette er det mest krevende nå. Relasjonene mellom ansatte og elever på skolen er likevel det vi må strekke oss lengst for å bevare. En skole uten mennesker som er sammen, er tross alt bare et tomt bygg, påpeker skolesjefen.