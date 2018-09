Cupeventyret over for hardtkjempende Viking

Rogalandsavis

Etter en knallsterk seier over Fyllingen, ble Vikings håndballherrer belønnet med en tur til Drammen for å møte fjorårets cupmester som også ble nummer to i Eliteserien forrige sesong.

Oppgaven kunne nesten ikke blitt større for Joar Gjerdes mer uerfarne og urutinerte gutter, men Viking gjorde seg på ingen måte bort i cupoppgjøret mot Kristian Kjellings mannskap.

Etter en noenlunde jevn start, tok Drammen ganske tidlig kommando i kampen og dro sakte, men sikkert fra. Ett mål her og ett mål der gjorde at det var 8-3 etter 12 minutter, da Joar Gjerde valgte å ta timeout etter at Viking ikke hadde scoret på over fire minutter og latt stillingen gå fra 5-3 til 8-3. Da Drammen tok timeout ti minutter senere var stillingen 14-7, og til pause hadde ledelsen økt til ti mål.

Nære uavgjort i andre omgang

Viking ble på ingen måte utspilt, selv om Drammen hadde god kontroll på oppgjøret. Ut fra start i den andre omgangen var det sågar Viking som fikk lov til å styre oppgjøret, da forspranget ble kuttet ned fra ti mål til sju i starten av omgangen.

Drammen skjerpet seg litt etter sin timeout, og tok tilbake sin timålsledelse halvveis ut i den andre omgangen. Et tappert Viking lå an til å spille uavgjort mot ett av landets beste lag den andre omgangen, men helt på slutten raknet det litt slik at Drammen også vant omgang nummer to med tre mål, 19-16.

Dermed endte det til slutt med en 39-26-seier til Drammen, og Vikings cupeventyr er over for denne gang. Alexander Blonz ble Vikings toppscorer med seks mål.

