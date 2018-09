Bystrøm nær sjokkseier i Spania

Av: NTB

Alle ventet at de to utbryterne ville bli innhentet av det jagende feltet og at spurtkanonene skulle gjøre opp om seieren på den 186,1 kilometer lange etappen fra Ejea de los Caballeros til Lleida, men slik gikk det ikke.

Bystrøm tok harde føringer da tetduoen så vidt holdt forfølgerne fra livet og spurtet om etappeseier. Den norske UAE-rytteren greide ikke å stå imot da belgiske Wallays fra Lotto Soudal kom på de siste meterne, men han fikk vist seg fram for alvor.

– Det var tett, og dessverre måtte jeg nøye meg med 2.-plass. Wallays var sterk i bruddet, og vi samarbeidet bra det meste av dagen, men to kilometer før mål la han seg bak og overlot til meg å trekke, og dermed ble jeg toer, sa Bystrøm ifølge cyclingnews.com.

Bare en sykkellengde bak Bystrøm kom superstjernen Peter Sagan, som vant spurten i hovedfeltet og ble nummer tre. Det var så lite som skilte at forfølgerne fikk notert samme tid som tetduoen.

Taktisk seier

– Jeg kjenner Bystrøm, og han er en bedre spurter enn meg. Det var litt oppoverbakke mot slutten, og jeg fikk god sekundering. Jeg hørte hvor stort forspranget var, og jeg besluttet å ligge på bakhjulet hans. Jeg ventet, ventet, ventet, og så slo jeg til 200 meter før slutt, sa Wallays ifølge cyclingnews.com.

– Jeg hadde sett meg ut denne etappen. Jeg jobbet hardt for å komme på Tour de France-laget, men jeg ble ikke uttatt. Jeg har jobbet hardt i Vueltaen for en etappeseier, og nå fikk jeg den.

Wallays, Bystrøm og Jetse Bol gikk i brudd allerede etter tre kilometer av etappen, og mot alle odds holdt de to førstnevnte unna helt til mål selv om forspranget til feltet aldri var større enn 2.40 minutter.

Feilregnet

– Vi var gode taktisk. Tidlig tok vi det ganske rolig, men de siste fem milene lekte vi litt med feltet. Jeg føler skuffelse akkurat nå, men jeg var iallfall med helt inn, sa Bystrøm.

10 kilometer før mål var forspranget 52 sekunder. Bol ble hektet av tre kilometer senere, og det virket opplagt at bruddet ville bli innhentet, men feltet kom ikke fort nok.

– Alle lagene feilregnet i dag. Vi gjorde det vi kunne på den siste milen for å kjøre inn bruddet, men det holdt ikke, sa Sagans lagkamerat Lukas Pöstlberger.

Det ble ingen betydelige endringer blant de beste i sammendraget på torsdagens etappe. Briten Simon Yates fra Mitchelton beholder den røde ledertrøya og er 25 sekunder foran Alejandro Valverde.

Bare tre etapper gjenstår før sammenlagtvinneren kåres i Madrid. Både fredag og lørdag er det fjell å forsere.

(©NTB)