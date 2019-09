Butchart bombardert med norske hatmeldinger etter Ingebrigtsen-bråket

I et Instagram-innlegg forteller Butchart om dramatikken da Ingebrigtsen ble disket og mistet finaleplassen før anken ble tatt til følge. Briten ble nummer 16 og ville gått videre til mandagens finale hvis Ingebrigtsen ikke fikk medhold.

– Jeg så på Twitter at Jakob hadde tråkket over lista og potensielt kunne bli diskvalifisert. Jeg sa ingenting og lot juryen til Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) gjøre deres jobb, skriver Butchart.

Da 27-åringen ankom hotellet, var det offentliggjort at Ingebrigtsen var disket. Mens meldingene om en norsk anke tikket inn, sovnet briten. Morgenen etter var det klart for ham at Ingebrigtsen fikk medhold og likevel skal løpe i VM-finalen.

Hatmeldinger

– Jeg ønsker Jakob alt det beste i finalen, men til alle nordmenn: Jeg visste ikke at det var mulig å motta så mange hatefulle meldinger på så kort tid. Jeg elsker dere alle, postet Butchart på det sosiale mediet.

Etter løpet ble Storbritannia refset av Norge for å lagt inn en protest. Overfor NRK nektet britene for å ha gjort det.

Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) bekrefter overfor samme kanal at det var britene som la inn en muntlig protest og ba om at juryen så på TV-bildene fra løpet.

Beklager

Lørdag kom følgende melding fra Norges Friidrettsforbund om de hatefulle meldingene Butchart mottok.

– Vi har til vår store skuffelse lagt merke til at Andrew Butchart har mottatt hatefulle ytringer fra SoMe-brukere etter fredagens 5000 meter i Doha. Slike personangrep er uaksetable, og det er sterkt beklagelig at folk ikke er i stand til å skille mellom sak og person. Vi ønsker Andrew Butchart alt godt for framtida, heter det i meldingen fra Norges Friidrettsforbund.