Det kom fram på en pressekonferanse hos fylkeskommunen tirsdag ettermiddag.

– Dette betyr ikke at Bypakke Nord-Jæren skal koste mer til slutt. Nå skal styringsgruppen og administrasjonene se på rammene og få kostandene ned, understreker Stine Haave. På Flere prosjekter var det ikke startet planleggingen på da rammene ble satt. På en del prosjekter var heller ikke traseene valgt, sier Stine Haave Åsland daglig leder for Bypakke Nord-Jæren.

4,7 milliarder dyrere

Det er ikke bare Bussveien som blir dyrere. Totalt øker kostnadene for alle prosjektene i Bypakke Nord-Jæren med 4,7 milliarder kroner.

Dermed har kostandene økt fra 32 milliarder til 36,8 milliarder kroner.

Ikke dyrere bomring

Hun påpeker at det ikke er bilistene som skal betale gjennom økte bompenger elle forlenget periode med bomring.

Uansett skal den estimerte prislappen ned til rammene som foreligger. Noe annet er uaktuelt, ifølge Haave Åsland, samferdselssjef Gottfried Heinzerling og fungerende regionveisjef Tone Oppedal, som avholft pressekonferansen.

– Konsktruksjoner, grunnerverv og andre byggekostnader drar samlet opp kostnadene. De aller fleste prosjektene i bussveien ligger i bynære områder. I etterpåklokskapens lys, skulle vi satt av mer penger her, sier fungerende regionveisjef, Tone Oppedal.

Prislappen skal ned uansett

– Vi har fått rammer gjennom stortingsbehandlingen av bypakken. De forholder vi oss til. Skal gå gjennom kostandene med styringsgruppen og vi skal få kostandene ned, sier Haave Åsland til RA.

– Hvordan skal det kuttes?

– Skal vise nøkternhet på alle prosjekter. Vi skal høre med styringsgruppen og så får vi se hva de mener det bør ses nærmere på, svarer Haave Åsland.

Torsdag er det styringsgruppemøte i Bypakke Nord-Jæren. Styringsgruppa har bedt om en gjennomgang av alle prosjektkostnader til dette møtet.

Bussveien har den største estimerte sprekken i Bypakke Nord-Jæren.

– Går ikke utover kvaliteten

– Dere skal kutte kostander, men det skal ikke gå utover kvaliteten på bussveien, hvordan henger det sammen?

– Det betyr at vi skal bygge et godt kollektivsystem på disse fire kooridorene. Noe vi kan gjøre er å se på de områdene hvor det bor minst folk. Se hvor det er spesielt nødvendig å ha en fullstendig bussveistandard, eller er det strekninger hvor vi kan gå litt ned på kravene – uten at det går utover kvaliteten, sier Haave Åsland.

Hun sier det ikke er aktuelt å øke billettprisene eller endre på bomtakstene.

– Nei, vi er ikke der, sier hun.

– Dette blir utfordrende. Bussveien går gjennom tre kommuner. Sammen med dem må se på hvor vi kan hente inn kostandene. Samtidig som vi skal ha bygge et godt kollektivsystem, legger Haave Åsland til.

Reforhandle med staten

Staten skal ta halvaprten av regningen.

– Er staten villige til å betale mer, om man ikke får kostandene ned dit dere vil?

– Da må vi ta en dialog med staten om det. Nå skal byvekstavtalen reforhandles i år, men før det kommer vi til å jobbe med å få ned kostandene, svarer Haave Åsland.

Reforhandlignen skulle skje uavhengig av kostnadssprekken som tirsdag ble lagt fram.

– Uaktuelt å ikke klare kuttene

Samferdselssjef Gottfried Heinzerling sier det er helt uaktuelt å ikke kutte kostandene til de rammene som allerede er satt.

– Hva om vi ikke klarer å kutte? Nei, det er ikke et alternativ, fastslår Heinzerling overfor RA.

Heinzerling sier også at kvaliteten på bussveien skal opprettholdes uansett.

– Men da må vel noe vike?

– Nei, det er fortsatt så mye usikkerhet rundt prosjektene. Vi kan for eksempel diskutere med kommunene om de trenger å stille strenge krav. Vi kan diskutere kravene til adkomstveier og sykkelveier langs bussveien, svarer Heinzerling.

Samferdselssjefen understreker at de framtidtige bussvei-reisende ikke vil merke noen forskjell på kuttene.