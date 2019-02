I følge avisa har både Odd og Bodø/Glimt lagt inn bud på 21-åringen.

– Det er disse to som har vært mest frempå. Jeg tror jeg spiller for en av disse to eller Sandnes Ulf neste sesong, sier Selvik til avisa.

Størrelsen på budene er foreløpig ikke kjent.

Forrige sesong var Selvik på lån til Nest-Sotra i Obos-ligaen.