Bryne-gutt solgt til Danmark

Bryne-gutten Magnus Grødem kom til Vålerenga fra Bryne sommeren 2016, og fikk sin debut i Eliteserien mot Viking samme år hvor han også scoret det siste målet i 2-0-seieren til Vålerenga.

Etter å ha vært lånt ut i starten av sin VIF-karriere, fikk han mer og mer spilletid og tilit, og endte med 35 kamper og fire mål for hovedstadsklubben før han nå drar videre til Danmark.

– Vi fikk et godt tilbud fra Vejle som var bra for oss og bra for Magnus. Han ville gjerne forsøke seg i utlandet, og når vi fikk det vi ønsket for ham, ble vi enige om en overgang. Vi har hatt han hos oss i tre år og ønsker han lykke til videre som utenlandsproff, sier sportslig leder Jørgen Ingebrigtsen til Vålerengas hjemmesider.

Vejle endte forrige sesong sist i Superligaen, og rykket dermed ned til 1. divisjon.

– Det er en stor karrieremulighet jeg har fått gjennom avtalen med Vejle Boldklub og jeg gleder meg til å spille for dem. Jeg har vært gjennom en god utvikling i norsk fotball, men utlandet er noe spesielt, sier Grødem til Vejles nettside.

