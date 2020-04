Det meste var klart: Over hundre gjester hadde fått beskjed om å sette av datoen 22. august, da Hadia Tajik (36) og kjæresten Kristian Skard (48) skulle holde bryllup på et foreløpig ukjent sted. De to er nå enige: Bryllupet flyttes til 2021, nærmere bestemt 19. juni.

– Vi har gledet oss veldig, og nå får vi nesten ett år ekstra til å glede oss. I disse koronatider er et utsatt bryllup en liten ting, sier Hadia Tajik til RA.

Beslutningen har tatt tid.

– Vi har gått og grublet på dette en stund. Smittesituasjonen med koronaviruset gjør det usikkert om vi kunne gjennomføre et bryllup i august. Da er det beste for oss, for gjestene og for alle andre involverte å flytte datoen for bryllupet, sier Aps nestleder.

Menyen klar

Det var like før påske i 2019 at tidligere Dagens Næringsliv-journalist, nå PR-rådgiver Kristian Skard på klassisk vis gikk ned på kne og fridde, og Hadia svarte «selvfølgelig vil jeg det».

Bryllupet var planlagt i detalj.

– Vi hadde sett for oss feiringen mer som en fest enn et bryllup, uformelt, med mye god mat og dans. Over 100 gjester var invitert, sier Tajik.

Lokalene til det Oslo-bosatte parets bryllupsfest var bestilt, og innbudte gjester hadde fått melding om å sette av datoen.

Blåskjell og aioli

Paret ønsket å servere maten i litt mindre stive omgivelser.

– Vi hadde planlagt for en dele-meny, med flere retter på bordene og der folk kan forsyne seg som de vil, alt fra kalde retter, som brød, aioli, laks og blåskjell, til varme kjøttretter, med sjokolademousse med bær til dessert, sier Tajik.

Planen var å ha kakebuffé senere på kvelden. Flere av gjestene skulle ha med egne kaker.

– Som mange vet elsker jeg kaker, så særlig denne delen av kvelden har jeg sett veldig fram til, sier Tajik.

Uansett, bryllup blir det, 19. juni neste år.

– Det er ikke noe virus som skal stoppe meg fra å gifte meg med Hadia. Jeg gleder meg, og tåler fint å vente til 2021 med festen, sier Kristian Skard.

Tajik forteller om krisepakkeforhandlinger i uvante rammer og med helt andre tidsfrister på Stortinget.

– Vanligvis behandles forslag fra regjeringen etter uker med forhandlinger. Nå fikk vi regjeringens forslag om krisepakke på en fredag, og den måtte være framforhandlet til mandag. Vi måtte jobbe hardt og raskt, sier Tajik, som også er Aps finanspolitiske talsperson.

Faren for virussmitte har også påvirket det praktiske arbeidet.

– Vi har brukt veldig store møterom, og holdt god avstand til hverandre, sier hun.

Beholdere med hånddesinfeksjonsvæske står framme en rekke steder på Stortinget, der stemningen har vært spesiell.

– Det har vært et alvor over forhandlingene, men også mye humor over å ha så underlige arbeidsforhold, sier Tajik.

En del møter har foregått over Skype, for representanter med hjemmekontor eller som har vært i karantene i perioder.

– Preges

Hun regner med langvarige økonomiske ringvirkninger.

– Vi vet dessverre allerede nå at virkningene av koronaviruset vil prege arbeidsledigheten og verdiskapingen i Norge i lang, lang tid, trolig flere år framover.

Tajik er opptatt av å få på plass flere krisetiltak for å hindre at flere og flere står uten egen bedrift eller arbeidsplass.

– I hvor stor grad vi klarer å opprettholde verdiskapingen og beholde arbeidsplassene i tiden framover, vil ha stor betydning for hvor raskt vi klarer å snu utviklingen. Arbeidsledigheten kan øke raskt, men det tar mye lengre tid å bygge opp nye arbeidsplasser når de først er blitt borte, sier Tajik.

Nå fortsetter arbeidet med å holde økonomien flytende. Stortinget har bedt regjeringen komme tilbake med tiltak som kan bidra til å holde aktiviteten i olje- og gassindustrien oppe.

Bransjeforeningen Norsk Olje og Gass har foreslått å midlertidig utsette beskatningen i investeringsfasen.

– Vi må få plass reguleringer som sikrer nye investeringer og arbeidsplasser i olje- og gassindustrien. Oljeskatteregimet er aldri tidligere brukt til motkonjunkturtiltak, men det er svært viktig at verft og andre bedrifter i leverandørindustrien overlever og kan være teknologisk framtidsrettet, rustet for framskyndet arbeid med karbonfangst og -lagring, en grønnere skipsfart og annen miljøteknologi, sier Tajik.