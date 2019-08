Bryan Adams til Stavanger neste år

Det blir Oslo Spektrum (10. mars) og DNB Arena, Stavanger (11. mars) som får storfint besøk neste år, melder Live Nation.

For mange trenger ikke det canadiske musikkfenomenet særlig til introduksjon. Han slo igjennom på 80-tallet med storhiter som er blitt allemannseie, som «(Everything I Do) I Do It For You», «Can’t Stop This Thing We’ve Started», «Summer of ‘69», «Heaven» og «Have You Ever Really Loved A Woman».

Adams har 14 studioalbum bak seg – og nærmere 65 millioner singler og plater er gått unna på verdensbasis, fremgår det av pressemeldingen.

Ved siden av sine musikalske prestasjoner har Adams mottatt Allan Waters Humanitarian Award for sine veldedige konserter og kampanjer.

Han har også markert seg som både låtskriver, produsent og fotograf.