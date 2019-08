Brun og Strandli kontrollerte til semifinale

Følg RA Sporten på Facebook !

Etter å ha slitt med litt småsykdom og magetrøbbel i innledningen til mesterskapet, som blant annet gjorde at duoen Are Strandli og Kristoffer Brun måtte gjennom et oppsamlingsheat for å komme seg til kvartfinalen, ble selve kvartfinalen en litt enklere affære.

Den norske lettvekts dobbeltsculleren kom bra ut fra start, og var nesten sekundet bak Italia ved passering 1000 meter. Opp mot 1500 meter var distansen omtrent akkurat den samme mellom de to første båtene, mens Portugal og New Zealand kjempet en innbitt kamp om den tredje og siste plassen i semifinalen.

Den norske båten la inn en liten sluttspurt de siste 500 meterne og nærmet seg det italienske paret, som holdt unna og vant heatet på 6,19.35. Strandli og Brun så over i de andre banene, og slakket litt av på slutten etter å ha sikret seg andreplassen 48 tideler bak.

New Zealand holdt unna for Portugal, og sikret seg plass i semifinalen, som avvikles torsdag.

