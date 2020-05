Bretter ermene opp

Hvem: Hamza Ali (19)

Hva: Politiker i Arbeiderpartiet, og nestleder i oppvekst- og kulturutvalget i Sola kommune.

Hvorfor: Han kan bli første faste stortingsrepresentant med afrikansk bakgrunn.

– Fortell litt om hva som interesserer og engasjerer deg med politikk? Hvorfor er du politiker?

– Jeg er med i politikken for å gjøre noe med forskjellene i samfunnet vårt. Forskjeller er ikke en tilfeldig naturkatastrofe, men skapes gjennom beviste og ubevisste politiske valg. Jeg ønsket å gjøre noe med dette, og nettopp derfor meldte jeg meg inn i Arbeiderpartiet.



– Hvilke saker er det du virkelig brenner for? Og hvorfor disse?

– Jeg brenner for at vi skal leve i et samfunn hvor vi prioriterer fellesskolen, og skolehelsetjenesten. Det handler om å gi unge de samme mulighetene til å lykkes. Fellesskolen bidrar til at unge blir kjent med hverandre tross økonomisk bakgrunn og levekår. Det gjør landet vårt mer sammensatt og solid. Dette prosjektet må vi aldri gi opp.



– Hva har vært mest utfordrende med å være politiker?

– Å være folkevalgt er både spennende og utrolig lærerikt, men det kan også by på utfordringer. I politikken står man ofte i tøffe prioriteringer hvor man må ta valg som påvirker livene til folk. Enkelte ganger innebærer det at man ikke kan gjøre alle fornøyde. Vi er valgt for å ta beslutninger også når det ikke er gøy.

– Nå kan du jo bli den første faste stortingsrepresentanten med afrikansk bakgrunn – hva tenker du om det?

– Jeg er ydmyk og glad for at AUF i Rogaland har valgt meg som deres kandidat til Stortinget i 2021. Jeg og AUF har nå stilt oss til disposisjon for partiet. For å løse de store utfordringene vi står ovenfor trenger partiet de unge på laget. Hvis partiet ønsker dette er jeg mer enn klar for å brette ermene for det fantastiske fylket vårt.



– Hva er ambisjonen og drømmen for 2021?

– Jeg har stor tro på at Arbeiderpartiet kan få til et skifte etter 8 år med blå regjering. Det krever hardt arbeid, og ikke minst det å løfte de viktige sakene for oss i tiden framover. Arbeiderpartiet må vise klart og tydelig veien ut av denne krisen for arbeidsfolk, når regjeringen ikke klarer det.

– Hva skal du jobbe ekstra for hvis du blir fast stortingsrepresentant?

– Ungdommer har blitt totalt oversett i dagens boligmarked. Slik kan vi ikke ha det i framtiden. Unge arbeidere må få muligheten til å kunne kjøpe seg bolig uten hjelp fra ressurssterke foreldre. I 80-tallet var det stort engasjement i boligpolitikken, den mener jeg vi må finne tilbake igjen. Får jeg tilliten ønsker jeg å bidra til å rette opp den urettferdige politikken mot ungdom.



– Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Skada gods av Tore Renberg. For en bok!

– Hva gjør deg lykkelig?

– Familie, gode venner og ny statsminister i 2021 er alt som skal til for å gjøre meg lykkelig.

– Hvem var din barndomshelt?

– Brannmann Sam. En reddende engel som alltid var der han skulle være.

– Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg liker ikke filmer. De er så korte å slutter kjapt. Serier er geniale!

– Hva gjør du når du skeier ut?

– Jeg tar på meg ørepropper, og kommer meg ut i naturen. Det funker alltid.

– Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller imot?

– Jeg går gjerne i tog for likelønn for kvinner og menn, og går i tog mot å svekke arbeidsmiljøloven som jeg har gjort hver 1. mai etter jeg ble politisk aktiv. Koronatider er selvsagt et unntak.

– Er det noe du angrer på?

– Jeg tror alle har noe de kunne gjort annerledes, men slik er livet.

– Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Johan Golden kanskje? Litt humor fra en komiker skader ikke.