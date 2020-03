Braut Haalands klubb med en bønn til supporterne

Følg RA Sporten på Facebook!

Søndagens kamp i Dortmund går for tomme tribuner som følge av tiltakene som er iverksatt for å hindre spredning av koronaviruset. Det er så langt unna normalen det er mulig å komme. Normalt ville Erling Braut Haalands nye hjemmearena vært fullpakket til det som er et imøtesett og prestisjetungt lokaloppgjør i Ruhr-distriktet.

Selv om tribunene er stengt finnes det åpenbart en bekymring for at klubbens trofaste supportere likevel ikke vil holde seg borte. Derfor rykker nå Dortmund-ledelsen ut med en klar oppfordring.

– I oppkjøringen til lørdagens derby mot Schalke 04 vil Borussia Dortmund gjerne komme med en hastebeskjed til supporterne: Vær snille å avstå fra å følge kampen i umiddelbar nærhet av Signal Iduna Park, skriver klubben på sine nettsider.

Vil ikke ha Paris-kopi

Da Haaland og lagkameratene i Dortmund røk ut av mesterligaen i åttedelsfinalen mot Paris Saint-Germain onsdag kveld, var også tribunene tomme. Samtidig hadde tusenvis av PSG-tilhengere samlet seg utenfor arenaen.

Den episoden ønsker åpenbart ikke Dortmund noen reprise av lørdag.

– Samtidig som vi er lei oss for at vi må klare oss uten den svarte og gule støtten på stadion, går hensynet til helse foran. Ethvert enkeltmenneske oppfordres til å vise ansvar for å beskytte seg selv og andre mot smitten fra koronaviruset, skriver klubben.

Haaland er klar på at det er et stort minus at tribunene blir tomme også lørdag.

– Det er noe dritt. Jeg trenger dem (fansen). Så enkelt er det, sier han i et YouTube-intervju med egen klubb.

Lørdagens «spøkelsesderby» vises gratis på den tyske TV-kanalen Sky som følge av at ingen får tilgang til kamparenaen.

Jager Bayern

For å redusere smittefaren har Dortmund også kraftig redusert antallet på personer som får akkreditering til lokaloppgjøret. Likevel er det ventet at rundt 200 pressefolk får dekke kampen.

Haaland og Dortmund er fire poeng bak serieleder Bayern München etter 25 serieomganger i tysk Bundesliga. Schalke ligger på plass nummer seks på tabellen, 14 poeng bak Ruhr-rivalen.

Det første ligamøtet lagene imellom denne sesongen endte målløst.

