Brann i større fiskefartøy med 20 personer ombord

Hovedredningssentralen Sør-Norge (HRS) fikk tirsdag i 15-tiden melding om brann i et større fiskefartøy cirka 79 nautiske mil vest for Sola. Båter i området går til assistanse, og to redningshelikoptre rykker ut fra Sola, skriver HRS på Twitter.

20 personer er om bord i båten, men i første omgang ønsker HRS, som koordinerer aksjonen, at 15 skal evakueres.

Fartøyet i nød er LANGENES, hjemmehørende i Ålesund. HRS har ikke noen tilbakemelding om at noen om bord er skadet. Det vurderes fortløpende om de siste 5 om bord også skal evakueres, melder HSR.

Redningsleder Bjørn Jarle Åmlid i Hovedredningssentralen i Sør-Norge sier til Stavanger Aftenblad at det skal være kontroll på brannen som oppsto i maskinrommet. Motorrommet er isolert og brannslukkingen er utløst inne i maskinrommet.

Han sier også at de fem siste av mannskapet blir igjen om bord så lenge det er forsvarlig, melder NTB.

