Ettersom fartøyet har begynt å ta inn vann, forsøker mannskapet på to å berge tråleren ved bruk av lenseutstyr.

– Kystvaktfartøyet nærmer seg og vil forsøke å slepe tråleren i land, sier redningsleder Cecilie Øversveen ved Hovedredningssentralen i Sør-Norge til NTB klokken 23 tirsdag kveld.

Det var klokken 15.03 tirsdag ettermiddag at Hovedredningssentralen fikk melding om brann i maskinrommet på fisketråleren Langenes. 20 personer var om bord da brannen brøt ut. 14 personer ble raskt evakuert med helikopter, mens ytterligere seks ble evakuert til en nærliggende rigg noen timer senere. Ingen personer er meldt skadd i brannen.

– De 14 er tatt i land her på Sola. To personer er igjen på tråleren for å forsøke å pumpe ut vannet med bensindrevne pumper. Flere fartøy ligger klare til å bistå dem med evakuering hvis det skulle bli nødvendig, sier Øversveen.

Motorrommet der det brant, ble raskt isolert, samtidig som brannslukking ble utløst inne i maskinen. Redningslederen opplyser klokken 23 at de har kontroll på brannen.

Tråleren tilhører Engenes Fiskeriselskap. Den er ifølge havfiskeriets interesseorganisasjon Fiskebåt 56 meter lang, 12 meter bred og ble bygd i Ålesund i 1986. Ifølge Stavanger Aftenblad har tråleren nylig vært på verksted i tre uker.

