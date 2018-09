Rogalandsavis

Det var 20 personer om bord i tråleren Langnes da brannen brøt ut. 14 av disse ble evakuert av helikopter og fløyet til Stavanger lufthavn.

– Vi har ikke fått melding om at det skal være noen skadde, men det er alltid alvorlig når det brenner i et fartøy som er langt ute til sjøs, sier redningsleder Bjørn Jarle Åmlid ved Hovedredningssentralen i Sør-Norge til NRK.

Flere båter i området har også tatt seg bort til skipet.

Hovedredningssentralen fikk melding om brannen klokken 15.03.

Brannen startet i maskinrommet, som ble stengt av. Motorrommet er nå isolert og brannslukkingen er utløst inne i maskinen.

– Likevel er det ikke kontroll på varmeutviklingen, og vi kan derfor ikke si at situasjonen er avklart. Det er fortsatt dramatisk, sier Åmild til Stavanger Aftenblad klokken 17.30.

Ifølge Åmlid vurderes det fortløpende om de resterende seks besetningsmedlemmene skal evakueres.

I 18-tiden skriver Hovedredningssentralen på Twitter at supplyfartøyet Far Sun ligger ved havaristen til kystvakten ankommer rundt klokken 23 tirsdag kveld, og at det i samråd med kapteinen om bord og rederiet er besluttet at redningshelikopteret returnerer til Sola.

Tråleren tilhører Engenes Fiskeriselskap som holder til på Valderøya utenfor Ålesund. Den er ifølge havfiskeriets interesseorganisasjon Fiskebåt 56 meter lang, 12 meter bred og ble bygd i Ålesund i 1986.

(©NTB)