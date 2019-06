Brann i garasje

Klokken 09.13 rykket brannvesenet ut etter melding om brann i en garasje ved Fløysvik i Sandnes.

Brannvesenet fikk raskt kontroll på brannen, og det ble avklart at det ikke var noen i huset.

Politiet i Sør-Vest opplyser på Twitter at de valgte å bevæpne seg med bakgrunn i informasjon om at det fantes våpen på stedet. Dette var for å sikre brannmannskapet som var i innsats.

Garasjen har fått en del brannskader, og i tillegg er det en god del røyk i huset som er tilknyttet garasjen. Det pågår derfor utlufting på stedet.