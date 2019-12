Brakvalg for Brexit

For tredje gang på fire år har britene gått til valg på et nytt parlament, og denne gangen er det ingen fare for et «hung parliament» – eller et vippeparlament der ingen av de to store partiene har fått rent flertall. Velgerne har pr i går ettermiddag gitt det konservative Tory-partiet 362 seter i parlamentet, noe som er en framgang på 44. Arbeiderpartiet Labour har på sin side havarert totalt og trolig gjort det dårligste valget siden 1935. Med det beste Tory-valget siden 1987 har statsminister Boris Johnson fått et overbevisende mandat for å melde Storbritannia ut av EU – trolig med virkning fra 31. januar neste år.

For de britiske velgerne har Brexit-mattheten lenge spilt en rolle, men viktigst for valgutfallet er Labour-leder Jeremy Corbyns ikke-holdning til Brexit. Det er liten tvil om at Corbyn har tatt Labour langt til venstre med sine løfter om å reversere mye Tory-politikk, og ikke minst har han vært talsmann for en tøff satsing på 500 milliarder pund til fornybar energi og gratis pass for alle barn under fem år. I et sterkt klassedelt Storbritannia med stadig synligere fattigdom har Corbyns løfter likevel falt på steingrunn. Velgerne har oppfattet torsdagens valg til Underhuset som et ja eller nei til Brexit – et tema Jeremy Corbyn utrolig nok nekter å mene noe om. Selv om briter flest er møkklei EU og spørsmålet om britisk medlemskap, har Boris Johnson vært glassklar der Jeremy Corbyn har framstått som en tåkedott. Brexit er rett og slett blitt oppfattet som viktigere enn Labour, til og med i det som tidligere har vært røde valgkretser.

Storbritannias utgang av EU er fremdeles kronglete. Det er usikkert hvorvidt det er mulig å etterleve ønskene om handelsavtaler, og det er langt fra usannsynlig at Brexit uten en avtale kan inntreffe. Problemene står i kø for statsminister Boris Johnson, men han vil i det minste ha flertall for politikken sin.