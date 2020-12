Det skriver Stavanger universitetssjukehus (SUS) i en pressemelding.

Helse Stavanger/Nye Stavanger universitetssjukehus er i god fremdrift. Nå utvides brakkekapasiteten for å gi flere kontorer til mannskapene på byggeplassen, samtidig som det sikres bedre og tilstrekkelig avstand mellom alle som skal ha sin arbeidsdag i brakkene på byggeplass.



– Det blir stadig flere folk her på byggeplassen, og de skal ha kontorer, samtidig som vi skal etterleve FHIs smittevernregler. Etter hvert kommer vi nok til å trenge bedre kapasitet på mannskapsbrakkerigg også. Nå har vi inngått avtale om dette med Malthus inkludert mulige opsjoner for fremtidige behov, sier Kari Gro Johanson, prosjektdirektør for Nye SUS, i pressemeldingen.



I første omgang er det avtalt leie av kontorbrakkerigg for et år, med opsjoner om forlengelse av leietiden og for leie av flere mannskapsbrakkerigger.



– Dette gir oss fleksibiliteten vi trenger for å alltid kunne sørge for at folk har tilgang til arealer som er tilpasset behovet og avstandsrådene, sier Johanson.

LES OGSÅ: Ingen nye smittetilfeller

Landets største byggeplass

– Dette er en viktig avtale for oss, og vi er stolte over å vinne kontrakt her, som per nå er landets største byggeplass. Nye SUS trenger bedre plass og det trenger de raskt, og det skal vi fikse, sier Bjarte Brunes, anbudsansvarlig i Malthus Uniteam AS, i pressemeldingen.



Malthus gjør seg nå klare til å levere en kontorbrakkerigg som skal leies til Nye SUS for et år. De er også parate til å imøtekomme eventuelle avrop på opsjoner, i form av både forlengelse av leietid opp til tre år og levering av inntil to mannskapsbrakkerigger.



– Vi er stolte over at vi klarer å holde aktiviteten oppe her på byggeplassen, og det blir ikke mindre travelt fremover. Alle som er her gjør sitt for å jobbe sikkert, inkludert å holde smitteavstand. Derfor er denne avtalen en god markering av at vi holder farten oppe, sier Johanson.