– Bompengesystemet vi har går egentlig på tvers av alt det som står i de samfunnsøkonomiske lærebøkene, som sier at du skal skatte mest mulig fornuftig. Å legge opp til brukerfinansiering på vei, vann og kloakk er ikke nødvendig, sier sjeføkonom Jan L. Andreassen.

Les også: Slik kan bompengekrisen løses

– Betalt for å kjøre

Så hvordan skal infrastrukturen finansieres uten bompenger? Jo, med lån, svarer Andreassen. Norge bør begynne å låne fra utlandet, mener sjeføkonomen, som delte deler av resonnementet sitt i Finansavisens sommerspalte denne uka.

– Hvis Norge låner en milliard i euro, så kan staten ende opp med å tjene 5–10 millioner kroner. Altså, for å sette det litt på spissen burde folk nesten fått betalt for å kjøre på veiene, ikke bli avkrevd bompenger, sier Andreassen til Dagsavisen.

Makroøkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika-gruppen. Foto: NTB scanpix

Negativ rente

Sjeføkonomen forklarer den svært alternative løsningen slik:

– Det koster ikke å låne penger lenger for den norske stat i internasjonale markeder. I vår nye verden med negative renter kommer vi til å tjene på å låne de neste 30 årene. Tyskland kommer til å tjene mer på å låne penger, enn vi kommer til å tjene på forvaltningen av sikre obligasjoner i Oljefondet. Det er helt sprøtt, men sånn er det nå, sier Andreassen.

– Hvordan henger dette sammen?

– Folk er så redde for framtida, derfor blir renta negativ. Det høres underlig ut for oss, men dette er ikke underlig for en tysker. Mitt tips er at norske makroøkonomer kommer til å måtte endre innstilling knyttet til dette, sier Andreassen.

Han er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo, og jobber med mest makroøkonomi.

Det eneste tilfelle hvor bompenger brukes fornuftig er for å regulere kø, mener han.

– I Singapore har de et slikt system, og der er det nesten ikke kø i rushtiden, ifølge Andreassen.

Les også: Søviknes tror en ny bompengeavtale vil klare å lokke velgere tilbake

– Interessant forslag

Medlem av finanskomiteen på Stortinget og tidligere Frp-statsråd, Bård Hoksrud, tror Jan L. Andreassen kan være inne på noe.

– Dette er et interessant forslag, sier Hoksrud som også har vært statssekretær i Samferdselsdepartementet.

Han understreker samtidig at det viktigste for Frp er å kjempe mot både bompenger og veiprising. Derfor er han også åpen for alternative finansieringsløsninger.

– Jeg har hørt at det er billigere lån å få i de internasjonale markedene nå, men ikke tenkt på det i denne sammenheng, sier han.

Finanspolitiker Bård Hoksrud. Foto: Mimsy Møller

– Vil ikke vare på lang sikt

Det er likevel lang fra alle som deler Jan L. Andreassens analyse.

– Det er riktig at rentene er negative i mange land, men de er ikke negative i Norge, påpeker sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets.

Rent teknisk sett betyr det at markedet priser inn et fall i kronekursen de neste årene, forklarer han.

– Slår det til, er det slett ikke gratis for staten å låne i utlandet heller. Dessuten bør vi sammenligne med forventet avkastning på alle investeringene i oljefondet – og så langt er det ingen som mener at den er negativ på lang sikt. Avkastningen på aksjer er fortsatt god, fordi kapitalavkastningen i bedriftene globalt ikke er lav, sier Andreassen.

Han tviler på at dagens lave renter er et godt anslag på globale renter på lang sikt.

– Blant annet fordi kapital investert i bedriftene ikke gir så mye lavere avkastning enn før, forklarer han.