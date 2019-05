Bompengemotstand truer bymiljøavtaler

Av NTB, Kristian Skårdalsmo

Rådmannen i Nedre Eiker fikk ikke kommunestyret med seg på et forslag om å utsette behandlingen av bomring og Buskerudbypakke 2 til etter høstens valg. Dermed fikk Fremskrittspartiet gjennomslag for sitt syn, skriver Dagsavisen Fremtiden.

Senterpartiet, en uavhengig representant og Frp gikk sammen med Høyre inn for å skrote avtalen, ifølge TV 2.

– Det eneste vi skal beklage, er kanskje at vi snur litt for seint. Vi burde kanskje gjort det for tre-fire år siden, sa Høyres gruppeleder Tor Tveter fra talerstolen.

Ordfører Bent Inge Bye (Ap) legger ikke skjul på sin skuffelse.

– Det er trist. Man vraket muligheten til å bygge ut Drammen. Staten må dekke mye mer av veiprosjektene og kollektivtrafikken, sier han til TV 2.

Søviknes vil utsette avtale

Samtidig mener ordfører Terje Søviknes (Frp) i Os at det trengs en full gjennomgang av hele byvekstavtalen for bergensregionen.

– Jeg anbefaler at vi ikke signerer noen avtale nå. Det skal snart avholdes et valg. Vi mener det er lurt at det nye kommunestyret får muligheten til å uttale seg, sier Frp-nestlederen til Bergens Tidende onsdag.

Søviknes skulle legge fram sine planer på et møte senere onsdag og vil, etter det BT forstår, få gjennomslag i formannskapet i Os.

Debatten om bompenger og byvekstpakker har eksplodert de siste ukene. Tirsdag viste en meningsmåling at Folkeaksjonen nei til mer bompenger er Bergens største parti.

Til sammen er det planer om byvekstavtaler for ni byer i Norge, og samtlige baserer seg på brukerfinansiering, altså bompenger, som en viktig finansieringskilde.

Bymiljøpakker

Bymiljø- og byvekstavtaler er inngått for blant annet Bergen-, Stavanger- og Oslo-området. Målet er å få flere til å parkere bilen og i stedet kjøre kollektivt, gå eller sykle, men avtalene omfatter også oppgraderinger og utvidelser av veier.

Lørdag 1. juni blir det til sammen 83 bomstasjoner i og på grensen inn til Oslo, fordelt på tre bomringer.

– Det er svært gledelig at kommunestyret i Nedre Eiker har sagt nei til Buskerudbypakke 2. Nå er det på tide å si nei til Oslopakke 3, som Frp i Oslo har gjort, sier Oslo Frps førstekandidat Aina Stenersen.

Oslo-byråd for miljø og samferdsel, Arild Hermstad, avviste imidlertid overfor NTB tirsdag at det er aktuelt å røre avtalen.

– Dette er enstemmig vedtatt i Stortinget, samferdselsministeren fremmet saken og fikk den gjennom, sa han.

Det er Stenersens partikollega Jon Georg Dale som nå styrer Samferdselsdepartementet.

Veiprising?

Bompengemotstanderne trekker ofte fram at denne måten å finansiere byutvikling og veier på, er usosial, fordi den rammer barnefamilier og eldre som mange steder er avhengige av bil.

Samtidig viser flere studier, to av dem gjengitt i DN nylig, at de som rammes hardest av bompenger, er menn med høyere utdannelse og middels eller høy inntekt.

Flere politiske partier tar nå til orde for veiprising – betaling ut fra hvor langt man kjører og når.

– Det vil gi en mer treffsikker og mer rettferdig fordeling av kostnadene, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til VG.

LO vil ha utredet en ordning der lønn, kilometerteller og bosted skal bestemme hvor mye du betaler i bompenger.

