Bompengekrangel i SV

Flertallet i landsstyret i SV har innstilt på å ikke behandle uttalelsen om å avvikle bompengefinansiering av vei, på landsmøtet som åpner i dag.

Den beslutningen er mange i partiet uenig i, blant dem partisekretær Audun Herning.

– Jeg synes dette er en interessant diskusjon vi burde ta: Hvordan kan vi ta viktige miljøhensyn, og sørge for at det skjer på en sosial måte? Den debatten bør vi reise, selv om vi ikke konkluderer med et ja eller nei til bompenger, sier partisekretæren.

Vil prioritere tog

Han understreker at han ikke støtter alt i uttalelsen slik den står nå, men mener debatten likevel er viktig.

– Dette er litt av kjernen i det vi jobber med, nemlig hvordan vi skal sørge for at de miljøtiltakene vi har ikke ender med at de som har minst må bidra mest, sier Herning.

Partisekretæren er en del av et mindretall på ni stykker som vil at uttalelsen skal behandles på landsmøtet i dag.

Resten av landsstyret mener partiet heller skal behandle en resolusjon om å gå inn for bygging av Nord-Norge-banen.

Forslag fra Rogaland

Det er Rogaland SV som har fremmet forslaget med tittelen «Nei til bompengefinansiering av vegprosjekter». Gruppeleder for fylkestingsgruppa til Rogaland SV, Heidi Bjerga, har tidligere forklart at forslaget er todelt; de ønsker færre store veiprosjekter og ingen bompenger.

– Den ene grunnen til dette forslaget er at det er sosialt urettferdig å bruke bompenger for å finansiere infrastrukturen vår, og det andre er at vi bygger veier hemningsløst. Vi må begynne å bruke private penger, våre penger, på en bærekraftig måte. Og så må vi tenke oss om når vi bygger veier, sier Bjerga.

I hele landet, og i Rogaland spesielt, har det vært stor bompengemotstand og en rekke demonstrasjoner i forbindelse med at 38 nye bomstasjoner ble satt i drift 1. oktober 2018.

