Bompengefritak ikke like viktig for elbilsjåfører

Rundt halvparten av 16.000 elbileiere i Elbilforeningen at gratis bompassering er blant de tre viktigste fordelene, viser foreningens ferske undersøkelse.

Andelen som ikke ville kjøpt elbil dersom fordelen forsvant, har sunket fra 41,5 prosent i 2017 til 26,6 prosent i år, skriver Dagens Næringsliv.

– For dem som allerede har elbil, går tallene litt ned, og det tror jeg handler om at vi har fått elbiler som er blitt bedre. Jeg tror mange tenker «Jeg vil kjøre elbil uansett», men det selges fremdeles mest biler som ikke er elektriske, så det er veldig viktig at vi får de som kjøper bensin- og dieselbiler med oss, sier generalsekretær Christina Bu i Elbilforeningen.

Hittil har elbiler hatt gratis bompassering her til lands. I Bergen må elbilene nå betale bompenger, og det samme gjelder i Oslo fra 1. juni.

(©NTB)