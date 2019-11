Bombegruppen har undersøkt eksplosiver i Sola

Nasjonale beredskapsressurser ved bombetjenesten ankom huset i 12-tiden torsdag. De har funnet og undersøkt sprengstoffet, skriver Stavanger Aftenblad.

– Sprengstoffet er av en slik art at det kan fraktes bort for destruksjon, sier politiadvokat Sundas Arshad i Rogaland politidistrikt.

Bombegruppen vil gjøre videre undersøkelser i boligen på Skadberg i Sola.

En mann i 20-årene er siktet for ulovlig befatning med eksplosiver. Han sitter i arrest og vil bli fremstilt for varetektsfengsling fredag, opplyser politiadvokaten.

Funnet av eksplosivene ble gjort i forbindelse med en husransakelse etter at mannen ble mistenkt for å kjøre i ruspåvirket tilstand. Dette er andre gang på kort tid at mannen blir siktet for oppbevaring av sprengstoff.

Mannen ble pågrepet og siktet for oppbevaring av sprengstoff på samme adresse i april i år. Da fant politiet store mengder dynamitt og kunstgjødsel i boligen. Saken er fortsatt under etterforskning.

