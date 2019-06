Bollestad fikk diger blåveis etter hagle-skyting

Av Per Anders Hoel/Vårt Land

På sin personlige Facebook-side viser en munter KrFs nestleder frem bildet av seg selv med en diger blåveis på armen. I teksten heter det: «Ofra alt i går under skytingen. Slik ble resultatet av hagl- geværet! Rifla passet bedre for fruen».

For mellom tett med oppdrag og representasjon som statsråd, driver KrFs landbruks og minister nemlig med å ta jaktprøven. I følge henne selv er det «skamkjekt».

Risikosport? Ikke «i det hele tatt»

Men blåveisen får hun knappe to måneder etter at hun selv ga alt i et sekkeløp under landsmøtet i Stavanger. Da var Bollestad så ivrig at hun falt så lang hun var i «gjørma» – etter intens hopping. Samtidig brakk hun to ribbein, måtte spise smertepiller og hadde trøbbel med å bevege seg etterpå.

– Hvorfor driver du med hagleskyting, Bollestad?

– Jeg vil jo ta jaktprøven, forteller Bollestad.

– Du hoppet i sekk og brakk ribbein, nå en real blåveis? Er det ikke grenser for risikosport for en statsråd?

– Nei, dette er ikke risikosport i det hele tatt. Den der hagla passet ikke helt med håndlengde og sånn. Men da jeg kom til rifleskyting, gikk det innenfor «30-centimeteren».





Det er knappe to måneder siden Bollestad brakk ribbein under KrFs heftige sekkeløp i Stavanger. Foto: Erlend Berge.

Hagle og rifle

På sin egen Facebook-konto har Bollestad lagt ut bilder av seg selv med med skytevåpen i naturen, både i lufta og der hun ligger flat på marka i skytestilling: «Litt av en dag! Skytetrening hagle og rifle! Skamkjekt! Takk til tålmodige ‘læremestrer’».

– Det sies jo at det enkleste er pistol?

– Nei. Det har man jo ikke lov til å skyte med sånn uten videre. Til og med jeg vet dette.

– Så nå skal du altså begynne å jakte?

– For det første har jeg ansvar for dette. For det andre er det jo greit å kunne litt. Og for det tredje så er det jo «græveligt løye».

Nå skyter KrF med skarpt

Bollestad kan tenke seg å felle både rådyr, hjort og elg.

Etter et Vårt Land får opplyst er det ikke bare Bollestad i det sentrale KrF-apparatet som nå gjør seg klar for jakt. Flere andre rådgivere har vært på samme kurs. For nå skal de være klare til å skyte med skarpt.