– Jeg sov lite i natt fordi det var så vondt, sier landbruksministeren til NTB.

Bollestad viser fram noen piller hun har fått fra legene, som heldigvis har bidratt til å døyve smertene. Men fortsatt må hun holde seg til siden når hun går.

KrF har i helgen vært samlet i Rogaland for å meisle ut ny politikk. De har blant annet vedtatt å kutte i pappapermisjonen og gitt en tydelig uttalelse til regjeringen om å hente hjem alle Syria-barna, ikke bare de foreldreløse.

Men det har også vært tid til lek og moro, noe som ble skjebnesvangert for Bollestad. Under et sekkeløp i Stavanger lørdag, deiset hun i bakken.

– De tror ribbeina kan være brukket. Jeg ofrer alt for partiet. Det viktig å leke litt. Da får vi drite i dette og tåle at når man er 57 år gammel og leker, så kan det gå galt. Så jeg trynet i gjørma, sier hun.

Likevel kom Bollestad seg gjennom hele landsmøteprogrammet, og kunne oppsummere partimøtet slik:

– Det har vært et samlende landsmøte. Men det er klart at vi har en vei å gå etter den grundige debatten vi hadde i høst. Det tror jeg vi skal klare, fordi vi er helt enige om politikken vår. Vi har diskusjoner om enkeltelementer, men er enige om prosjektet, sier hun.

Det var en landsmøteutsending fra Troms som vant sekkeløpet, mens partileder Kjell Ingolf Ropstad kom på andreplass. Tidligere partileder Knut Arild Hareide røk ut før finalen.