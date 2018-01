Rogalandsavis

Klokken 19.15 fikk nødetatene melding om husbrann i Valkyriegata i Haugesund.

I følge meldingen skal det være overtenning av boligen.

Klokken 19.43 kunne Sør-Vest politidistrikt melde om at alle beboerne er gjort rede for. En av disse er fraktet til sykehus med ambulanse for sjekk etter å ha inhalert en del røyk.

Brannen har trolig startet på kjøkkenet.