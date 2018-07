Boasson Hagen tror det snur

Rogalandsavis

På mandagens lagtempoetappe med start og mål i sentrum av Cholet var som ventet ikke det sørafrikanske laget en del av tetstriden. Fasiten ble 20.-plass, slått med snaut to minutter av vinnerlaget BMC.

Tirsdag venter en ny etappe som trolig ender i massespurt. Da skal Boasson Hagen igjen forsøke å bidra til at lagkamerat Mark Cavendish får en god posisjon i seierskampen. Den oppgaven lyktes man verken med lørdag eller søndag.

Gjennomkjøring

Etter den andre etappen sa en frustrert teamsjef Douglas Ryder til NTB at laget måtte finne svar på hvorfor det har buttet. Edvald Boasson Hagen skriver ut følgende resept for at samspillet skal fungere bedre.

– Vi må bare fortsette å fighte. Vi har ikke kjørt så mye sammen i løp, og da tar det gjerne et par etapper. Vi håper det blir annerledes framover.

Rudsbygd-gutten avviser at den trøblete starten har påvirket stemningen.

– Vi har fortsatt bra stemning i laget blant oss ryttere, og det er viktig. Ellers blir det en lang Tour de France, smiler han.

Forberedt

Lagtempoetappen kalte han en god gjennomkjøring og oppsummerte slik:

– Vi skulle bare kjøre gjennom, men det er lett å bli ivrig, så det ble ingen superlett tur. Jeg følte at vi kjørte ganske bra også, faktisk, uten at vi var helt på stålet alle sammen.

For egen del følte han seg heller ikke mandag helt hundre prosent, men troen på en oppsving i form er stor.

– Jeg føler ikke at jeg er dårlig forberedt, så formen bør komme, smilte Dimension Data-proffen.

