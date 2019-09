Blytung NFL-debut for Vedvik

Søndag havnet Vedviks navn i overskriftene med negativt fortegn da New York Jets røk på et 16-17-tap for Buffalo Bills i åpningsrunden i amerikansk fotball.

Vedvik ble hentet til Jets så sent som i forrige uke, etter at Minnesota Vikings vraket ham kun få dager før seriestart.

Jets gjorde det klart at nordmannen skulle satses på som kicker, og vraket dermed Taylor Bertolet etter skuffende innsats i sesongoppkjøringen. Søndag måtte trener Adam Gase innse at Vedvik fikk en alt annet enn ideell start på karrieren i klubben.

Etter at Jets hadde bokført sin første touchdown i kampen misset Vedvik det påfølgende ekstrapoengparket. Sparket gikk stolpe-ut, og rett før pause gikk det også skeis da nordmannen skulle forsøke seg på et trepoengspark. Forsøket fra 45 yards endte utenfor målstengene.

Med til historien hører det at kraftige vindkast gjorde forholdene vriene i New Jersey søndag. Forut for det mislykkede trepoengsparket skal også lagkameratene ha gjort enn alt annet enn vellykket jobb med å legge ballen skikkelig til rette for Vedvik.

Rogalendingen, som ble første nordmann i en NFL-kamp siden 2001, må likevel tåle å nevnes med negativt fortegn etter serieåpningen. De kommende dagene vil vise om Jets-trener Gase gir Vedvik fornyet tillit i tiden som kommer.

– Vi er nødt til å score ekstrapoeng, og vi er nødt til å greie trepoengspark. Vi kan ikke miste poeng der. Vi får se hva som skjer mandag. Jeg har ikke rukket å snakke med klubbledelsen og finne ut hva de vil gjøre, sa Gase etter kampen.

Sterk sluttspurt

Tross nordmannens to mislykkede forsøk søndag, så Jets lenge ut til å hale i land seieren i møtet med Bills.

Laget ledet 16-0 i slutten av 3. periode, men en sterk sluttspurt av Bills førte til at seieren glapp med ett fattig poeng.

Bills-kicker Stephen Hauscha traff med sitt eneste trepoengspark og begge ekstrapoengene i kampen.