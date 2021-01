Blir Gladmat i sommer

I en pressemelding skriver Gladmat de planlegger for Gladmatfestivalen i år også.

– Nå er det på tide å gjøre noe kjekt sammen, sier daglig leder i Gladmat, Maren Skjelde.

Hun sier at de helt ærlig ikke vet hvordan festivalen kommer til å bli i år.

– Men vi vet at vi skal gjøre alt vi kan for å få til så mye som mulig kjekt for festivalgjester, produsenter, spisesteder, og alle de andre som er glade i Gladmat.

I 2020 måtte Skjelde avbryte planleggingen og lage helt nye arrangementer som passet inn i annerledesåret. I år bygger hun videre på det som fungerte best, men med større planer i bakhånd, opplyser Gladmat.

– I årets budsjett har vi kun regnet med de arrangementene vi kan gjennomføre selv med strenge smittevernbegrensninger. Her legger vi spesielt vekt på kjekke kurs og spennende matopplevelser for barn. Vi satser også på å vise fram lokalmatprodusenter og byens restauranter, derfor ønsker vi i alle fall å ha boder på Torget som i fjor, og selvfølgelig gjenta suksessen med Gladmatløyper.

Skjelde påpeker at dersom det går rett vei med pandemien, er hun klar for mye mer.

– Skulle Bent Høie gi grønt lys, planlegger vi for at vi veldig raskt kan hive oss rundt og skape mer av den herlige folkefesten bare Stavanger klarer å lage. Kanskje kan vi ha stander langs hele Vågen, kanskje kan vi danse i Fargegata, og kanskje kan vi igjen stå tett i tett i køen på Beverly. Eventuelt en mellomting. Vi er klare for det meste – og i sommer skal vi ha det kjekt sammen, sier festivalsjefen.

Nye datoer

30. juni braker det altså løs i Stavanger sentrum, og alle de andre plassene Gladmat har arrangementer. Festivalen er flyttet fram noen uker, og blir nå i starten av juli, og ikke midt i fellesferien.

– Vi satser på å lage en kick-start på sommerferien. Vi håper at denne endringen gjør at vi kan få møte enda flere lokalmatprodusenter og spennende utstillere i Vågen, og ikke minst trenger vi ikke å glede oss like lenge som før. La oss sammen skape en fantastisk uke for produsenter, restauranter, foodies, familier og alle som er glade i festival, sier Skjelde.

Gladmat opplyser at temaet for årets festival er ‘sammen’, og et av ønskene for festivalen er å kunne vise fram alle de gode kreftene som sammen skaper de gode opplevelsene. Som for eksempel restaurantene.

I 2021 skal Gladmatfestivalen arrangeres i matbyen Stavanger for 23. gang.