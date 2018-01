Rogalandsavis

Etter 29 fulltreffere hittil i EM på fire kamper, står Stavanger-karen allerede med 427 scoringer for Norge.

– Han er i verdensklasse, enkelt og greit, sier Sander Sagosen til NTB om Bjørnsen.

Lørdag møter Norge Kroatia i «slaget i Zagreb». Taperen er definitivt ute av kampen om semifinaleplass. Bjørnsen kan fort bli avgjørende foran vel 15.000 tilskuere.

Fikk løft

– Jeg har alltid vært glad i å score mål, men ble vel ikke storscorer før et stykke inn i Fyllingen-karrieren. Jeg fikk mye tillit og spilletid under Anders Fältnes (trener).

– Nå spiller vi også en type rask håndball som passer meg bra og som gir flere enkle mål. I tillegg tar jeg jo en del straffer. Det hjelper jo på, sier Bjørnsen til NTB.

– Det blir jo noen fine kantmål også?

– Jo, det hender jo iblant det også heldigvis.

– Føler du noe press for å score hele tiden?

– Nei, men det er jo slik at med vinger og strekspillere, så forventes det at du scorer når du hopper inn. Det er jo ofte bedre sjanser enn om du skal skyte fra ni meter med en blokk foran deg.

På vei opp

Bjørnsen er allerede helt oppe på 13. plass på måltoppen for herrelandslaget etter bare 89 kamper. Han (4,82) og bykollega Kjetil Strand (4,63) leverer overlegent best scoringssnitt av de med over 50 A-landskamper.

Roger Kjendalen er tidenes måljeger for Norge med 930 fulltreffere. Det gir et kampsnitt på 3,84.

Dette sier Bjørnsen om Kroatia-duellen.

– Det er jo slike kamper vi har trent og lever for. Vi har mye å jobbe med, men det er også mye bra å ta med seg fra Serbia-kampen.

