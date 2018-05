Beskjeden hattrickhelt glad på lagets vegne

Rogalandsavis

I de første 25 minuttene holdt Florø følge med Sandnes Ulf, men etter det var det enveiskjøring. Fire mål ble det for Sandnes Ulf, og det kunne fort blitt tosifret.

– I dag var det mye bra, og vi fikk respons på det vi ønsket. Det er klart at vi var veldig skuffet over det vi leverte, utrolig viktig at vi kom så godt tilbake med en gang. Det viser mental styrke fra guttene, og det er vi fornøyde med, sier Ulf-trener Bengt Sæternes.

Tenkte ikke mye på måltørken

Kent Håvard Eriksen var utvilsomt dagens mann for de lyseblå. Først scoret han på straffe da Florøs Simen Solheim handset. Ti minutter senere scoret han på en ny straffe, da Vegard Erlien ble lagt i bakken etter en tofotsdragning. Og kvarteret ut i andre omgang bredsidet han inn Ulfs fjerde og sitt tredje mål for dagen.

– Jeg har ikke tenkt så mye på at jeg ikke har scoret mål siden første serierunde egentlig. Det er stort sett dere i mediene som har skrevet mye om at vi har slitt med å score, og for min del spiller det ikke så stor rolle hvem som scorer. Men det er selvsagt deilig å score mål, sier Eriksen.

Hedmarkingen har slitt med foten en god stund nå, og ble tatt av banen kvarteret før slutt. Etter kampen gikk han rundt med nediset ankel.

– Jeg har slitt litt med smårusk i foten en periode, men det går stort sett grei. I dag synes jeg vi gjør en god kamp, og får spillet til å flyte mye bedre enn vi har gjort på en del kamper. Det gleder meg mer enn mine tre mål selv, da jeg har vært her så lenge nå at jeg virkelig mener at laget er det viktigste, sier Eriksen.

Stygg skade på Florø-keeperen la en demper

Etter en periode der Sandnes Ulf har slitt med å score mål, var det naturligvis en glede for Sæternes å se at ikke bare Kent Håvard Eriksen, men også spissmakker Kachi Ogwuadu finne nettmaskene.

– Det er viktig å score mål, men vi er ganske gode til å holde nullen også. Da trenger vi bare å score ett mål, men selvsagt er det viktig å få i gang målproduksjonen på spissene dine.

Det som var en tilnærmet perfekt dag i Sandnes fikk seg en veldig kjedelig slutt. Florø-keeper Nicklas Frenderup ble liggende i ti minutter og fikk behandling for det som så ut som en nakkeprolaps. Keeperen plukket ned et rutinemessig innlegg uten at noen var borti han, før uhellet plutselig var ute. Det førte også til at dommeren valgte å legge til 14 minutter i andre omgang.

– Det ble jo en veldig spesiell avslutning på kampen, da vi fikk en så lang stopp i kampen. Vi får håpe alt går bra med Florø-keeperen,

