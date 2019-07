Berusede får de alvorligste skadene på elsparkesykkel

Skadelegevakten i Oslo har registrert 251 skader i forbindelse med elsparkesykler mellom 1. april og 15. juli, skriver NRK.

Ifølge overlege Henrik Sivertsen ved Skadelegevakten er det ruspåvirkede som får de mest alvorlige skadene. Ifølge tallene utgjør berusede rundt 21 prosent av de skadde.

– Vi har hatt pasienter med bruddskader i ansiktet og blødninger i hodet, tannskader og større kuttskader, sier Sivertsen.

Det finnes per dags dato ingen promillegrense for bruk av elsparkesykkel. Loven tillater bruk av kjøretøyene så lenge det skjer forsvarlig.

Utleieselskapene forbyr imidlertid fyllekjøring. Christoffer Solstad Steen i Trygg Trafikk sier at brukerne selv må ta et større ansvar for å håndtere elsparkesykkel bedre.

– Utviklingen går åpenbart i feil retning, sier han.

