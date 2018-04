Belønnet med svipptur til Lassa

Rogalandsavis

Følg RA Sporten på Facebook !

NFF offentligjorde fredag cupopsettet for 1. runde i NM. Det ga VBK det som kanskje er en av de bedre mulighetene laget kunne få for å ta seg videre til 2. runde.

Vidar fra 2. divisjon skal selvsagt være et bedre lag, men samtidig gir også kampen muligheter ettersom det kun er én divisjon i forskjell.

LES OGSÅ: Steffen senket erkefienden og tok helt av

Kampen blir også garantert ekstra spesiell for Eivind Meling. VBK-keeperen forlot Lassa etter forrige sesong - etter å ha tilbragt hele karrieren på Lassa.

For divisjonskollega Madla i 3. divisjon er det duket for folkefest på ISS stadion. De fikk Viking på besøk og det blir første gang på en årrekke at klubbene møtes til offisell kamp.

LES OGSÅ: -Viktigere å slå ut Brodd enn å gå videre selv

Sola trakk samtidig Sandnes Ulf på hjemmebane.

Ellers er det duket for lokaloppgjør lengre sør i fylket når Eiger og EIK barker sammen. Bryne skal på sin side til Jørpeland for å møte Staal.