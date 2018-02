– Belastende situasjon

Manglende tilrettelegging av parkeringsplasser for hjemmesykepleien, er en belastning for de ansatte, mener Hildegunn Østbø Tønnesen (f.v.), leder for hjemmebaserte tjenester Hillevåg og Hinna bydel, avdelingsleder Hanne Lund Jensen, sykepleier Monica Hamre Forus og sykepleier Kiki Jaminon.