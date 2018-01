Bekreftet: Tilbake til Viking

Rogalandsavis

Moi Nilsen var ansatt i Viking i hele 14 år, fra 1999-2013. Da begynte han i en tilsvarende stilling i Stavanger Oilers.

Nå returnerer han til de mørkeblå og går inn i stillingen som salgssjef i en markedsavdeling som består av markedssjef Kjartan Salvesen og Eirik Bjørnø.

LES OGSÅ: Viking dropper lønnstaket

«Overgangen» ble kjent mandag, og tirsdag ble den bekreftet av klubben i en pressemelding.

– Jeg har savnet klubben siden den dagen jeg gikk ut av stadion portene i 2013. Jeg ser frem til å ta fatt på oppgaven med å løfte Viking tilbake dit hvor den hører hjemme, i toppen av norsk fotball, sier Moi Nilsen i pressemeldingen.'

LES OGSÅ: Kreves for penger av sin største aksjonær

Rigget for jobben

Vikings daglige leder, Eirik W. Henningsen, sier følgende om årets første «signering».

– Vi er utrolig glad for at vi lykkes med å hente Børge hjem til Viking. Hans lange erfaring og brede kontaktnett vil komplementere den eksisterende markedsavdelingen på en flott måte. Nå er vi rigget akkurat slik som vi ønsker for den jobben vi skal i gang med de neste årene, sier Henningsen i samme melding.



Børge Moi Nilsen tiltrer stillingen umiddelbart.

LES OGSÅ: Fortsatt dialog om Haugen